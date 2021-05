Marseille. La Fondation CMA CGM lance son Incubateur social ’Le Phare’

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille. La Fondation CMA CGM lance son Incubateur social ’Le (...)

Convaincue que l’égalité des chances est un enjeu crucial pour que chaque talent puisse s’épanouir et donner le meilleur de lui-même, la Fondation CMA CGM a fait de l’éducation pour tous sa priorité et lance aujourd’hui "Le Phare", son incubateur social sur ce thème pour favoriser la création d’entreprises à vocation sociale.

Tanya Saadé Zeenny présidente de la Fondation CMA CGM lance son incubateur social "Le Phare" © CMA CGM

Le Phare, un Incubateur social centré sur l’éducation

Les candidats sélectionnés seront porteurs de projets entrepreneuriaux innovants pour agir notamment face au décrochage scolaire des enfants issus de milieux défavorisés, aux difficultés d’accès aux formations des jeunes éloignés de l’emploi, et aux barrières économiques et socio-culturelles à l’insertion professionnelle des publics fragiles.

Au cœur du village de l’innovation éducative

En cohérence avec son thème prioritaire de l’éducation pour tous, la Fondation CMA CGM a décidé d’implanter son incubateur social Le Phare à l’Épopée, village unique d’innovation éducative et sociale de 12 000 m2 qui regroupera plusieurs dizaines d’acteurs sociaux au cœur des quartiers Nord de Marseille. Les entrepreneurs sélectionnés, accueillis 5 jours par semaine dans l’espace de coworking de la Fondation, pourront bénéficier d’échanges permanents avec d’autres porteurs de projets ainsi que l’écosystème associatif du territoire. Cet espace sera ainsi un accélérateur de leur développement et un réservoir d’idées. Par ailleurs, Le Phare et les startups accueillies pourront s’appuyer sur l’expertise de Zebox, l’incubateur et accélérateur de start-up fondé par CMA CGM, et Le Carburateur, pôle d’entrepreneuriat également situé dans les quartiers Nord de Marseille. Ces deux structures interviendront à la fois sur le sourcing des projets et mobiliseront leur expertise dans l’accompagnement des entrepreneurs.

Les collaborateurs du Groupe CMA CGM directement impliqués

Les futurs entrepreneurs sélectionnés bénéficieront gracieusement pendant 6 mois d’un programme de 100 heures de mentorat et d’accompagnement. Pour l’essentiel, ces prestations seront délivrées par les collaborateurs du Groupe CMA CGM. Dans le cadre du programme de mécénat de compétences du Groupe, ils apporteront leurs compétences dans les différents domaines de l’entrepreneuriat (pilotage de projet, marketing, communication, comptabilité, juridique, etc.).

Selon le profil des porteurs de projet et leur expérience, cet accompagnement se fera sur mesure, dans un rapport d’implication réciproque, de confiance et de proximité.

Cette approche directe permettra aux futurs entrepreneurs de côtoyer des réalités vécues par des experts et de s’imprégner des logiques de l’entreprise.

Tanya Saadé Zeenny, Présidente de la Fondation CMA CGM, déclare : « À travers son incubateur social, la Fondation CMA CGM prolonge son engagement en faveur de l’éducation pour aider les enfants et les jeunes à trouver leur place dans le monde de demain. Ce projet puise également dans le savoir-faire entrepreneurial du Groupe CMA CGM pour accompagner la création d’activités économiques pérennes sur des projets à fort impact social. Implanté au coeur de l’Épopée à Marseille, Le Phare contribuera directement au dynamisme de l’économie sociale et solidaire sur le territoire. »

Comment candidater et rejoindre Le Phare ? Pour qui ? L’appel à candidature est ouvert aux porteurs d’un projet entrepreneurial à fort impact social.

Sur quel thème ? Les candidatures sont ouvertes aux porteurs d’un projet :

répondant à un besoin social mal couvert ou non couvert, prioritairement dans le domaine de l’Éducation,

s’adressant à des publics fragiles ou en difficulté.

Comment ? Pour candidater, rendez-vous sur le site internet de la Fondation. Le dépôt des dossiers se fait exclusivement par le biais de la plateforme en ligne – cmacgm-group.com

Dates du dépôt des candidatures ? Du 5 mai 2021 au 6 juin 2021.

À propos de la Fondation CMA CGM

Présidée par Tanya Saadé Zeenny, la Fondation CMA CGM a soutenu depuis sa création en 2005 plus de 300 projets en France et au Liban, venant ainsi en aide à plusieurs dizaines de milliers d’enfants. Elle s’engage en priorité en faveur de « l’éducation pour tous » et de l’égalité des chances pour permettre à chaque enfant et chaque jeune de trouver sa place dans le monde de demain. Elle agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence. Pour cela, elle mobilise l’expertise maritime et logistique du Groupe CMA CGM et achemine partout dans le monde du matériel humanitaire à travers son opération Conteneurs d’Espoir.

Pour plus d’informations : cmacgm-group.com