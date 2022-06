Marseille : ’La Maison des Nines’ apportent du 9 rue d’Aubagne

Accueil > Art de vivre > Bons plans > Marseille : ’La Maison des Nines’ apportent du 9 rue (...)

Vous avez dit "Les Nines" à Marseille ? (Photo Robert Poulain)

Comment ? Vous ne connaissez pas « La Maison des Nines » au 9, rue d’Aubagne à Marseille ? Alors on vous met immédiatement au parfum : ce lieu cosmopolite et hybride propose la première parfumerie de niche à Marseille, un dressing de créateurs, une maison où l’on pour prendre son café, son petit déjeuner, son déjeuner. C’est généreux, riches de saveurs méditerranéennes.

On s’y délecte dans une ambiance « foisonnante », les prix sont abordables et, l’équipe travaille avec des producteurs locaux, en circuit-court. Quant au contenu des assiettes, Annaëlle N’kaoua, Estelle Billet et Claire Lombard s’inscrivent dans une consommation engagée et responsable. Tous les jours sont proposés un plat végétarien (13,50 euros), un plat de poisson ou de viande, (15,50 euros). Les Nines, c’est aussi des dîners insolites de Cheffes et Chefs… on n’en dira pas plus.

Un état d’esprit, une façon d’être qui contribue à apporter de la lumière dans cette rue d’Aubagne meurtrie qui porte les séquelles de l’effondrement d’immeubles, un peu plus haut dans la rue, un terrible 5 novembre 2018 à 9 heures. Drame qui a provoqué la mort de huit personnes. Mais, cette rue est aussi riche de sa diversité, de son sens du partage, dans ce quartier de Noailles, cœur battant de Marseille, trop longtemps oublié, abandonné.

Un secteur qui renaît grâce à des initiatives comme celles des Nines. Claire Lombard, la spécialiste finance du trio raconte : « Les travaux prenaient du retard, les dépenses augmentaient. Nous sommes passées toutes les trois à la peinture, je crois que cela a marqué le quartier, on a vu notre détermination ». Annaëlle N’kaoua ajoute : « Cela se passe super bien avec nos voisins, nous buvons le café ensemble, nous échangeons des plats... ».

« On n’avait pas imaginé en être là au bout d’un an »

Et le succès s’est invité. « On n’avait pas imaginé en être là au bout d’un an. Et, grâce à nos clients, nous sommes là où nous avons rêvé d’être », explique Annaëlle N’kaoua. C’est à dire à un chiffre d’affaires en hausse de plus de 20% par mois et un objectif de 500 000 euros fin 2022. Claire Lombard précise : « Nous en sommes à 300 déjeuners par semaine et 50 parfums vendus par mois. Et, déjà une dizaine d’emplois ont été créés ». « c’est une énorme fierté pour nous », poursuit Annaëlle qui signale que Les Nines « travaillent avec les associations du quartier ». Ainsi, avec Destination familles les Nines organisent des tombolas, des chasses aux œufs de Pâques...

« Nous développons la partie traiteur »

Les axes de développement sont clairement affichées par les trois jeunes femmes. Annaëlle explique : « Nous développons la partie traiteur. Nous serons ainsi au Jardin Sonore qui se déroule du 20 au 23 février avec un stand VIP pour la food ainsi qu’une boutique ». Le deuxième axe réside dans la privatisation des lieux, avec un repas de chefs, pour une quinzaine de personnes, une fois par mois. Troisième axe, développer encore plus la partie parfumerie qui est dès à présent la première parfumerie de niche sur Marseille.

« Guider chacun vers le parfum qui lui correspond »

Un parfum rien que pour soi (Photo Robert Poulain)

Estelle Billet indique avoir travaillé dix ans durant dans la parfumerie de luxe, dans des maisons prestigieuses. Mais elle a eu envie d’autre chose : « Ici, j’ai envie de transmettre et de guider chacun vers le parfum qui lui correspond et qui sera original ». Pour cela elle propose un coaching gratuit de 15 minutes : « On fait sentir cinq parfums et à partir de là on cherche le parfum le plus adapté pour la personne. Nous travaillons aujourd’hui avec 8 marques et nous proposons cinquante références. Je fais attention que les prix soient abordables au plus grand nombre, avec une eau de Cologne à 45 euros et des parfums entre 75 et 175 euros les 100 millilitres ». Pour développer cette activité les Nines proposent des ateliers parfum qui, en une heure trente, permettent à chacun de réaliser son parfum d’intérieur.

A noter que les Nines envisagent d’ouvrir une nouvelle maison, sans doute à Vitrolles.

« De nombreuses distinctions »

Les Nines ont été distinguées par le programme Bold de Veuve Clicquot, elles sont lauréates de « Quartiers Café » l’initiative du Groupe SOS pour mettre en avant les cafés restaurants qui redynamisent les quartiers traditionnels et créent du lien, elles ont été sélectionnées « Talents des Cités » par la Métropole et BPIfrance, elles viennent d’être retenues par le guide « 50’ Inside Travel » parmi les 3 concept store qui font bouger Marseille.

Alors La Maison des Nines à Marseille, à Noailles, au 9, rue d’Aubagne à deux pas de la Canebière, est incontournable...

Michel CAIRE

la Maison des Nines au 9, Rue d’Aubagne, 13001 Marseille - Plus d’informations - Téléphone : 06 65 54 32 30