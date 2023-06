Marseille. La Messe votive du Sacré-Cœur sera célébrée ce vendredi 16 juin à 8 heures

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. La Messe votive du Sacré-Cœur sera célébrée ce vendredi 16 juin à 8 (...)

Le président de la CCIAMP, Jean-Luc Chauvin, remet à Mgr Aveline le cierge de cire blanche orné de l’écusson de Marseille (Photo archives Destimed)

Alors que symboliquement, la messe votive avait été célébrée en la Cathédrale de la Major en 2022 pour fêter les 300 ans du vœu effectué alors pour conjurer la peste, la cérémonie revient tout naturellement en la Basilique du Sacré-Cœur où elle est célébrée depuis 1986.

Perpétuant la tradition, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, renouvellera l’offrande du cierge de cire blanche, orné de l’écusson de Marseille, transmis par son président Jean-Luc Chauvin, conformément au vœu fait par les Échevins de Marseille pour la disparition de la peste en 1722 en présence des corps constitués.

La messe sera célébrée en présence de Jean-Luc Chauvin, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Christophe Mirmand, Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Benoît Payan, Maire de Marseille, Jean-Marc Latreille, Président du Tribunal de Commerce et Jean-Claude Gaudin, Sénateur-Maire honoraire de Marseille.

A propos du Vœu des Échevins A l’époque, pour conjurer l’épidémie qui, tout en décroissant, ne cessait pourtant de faire de nouvelles victimes, l’évêque de Marseille, Monseigneur de Belsunce, sous l’inspiration d’une religieuse du Premier Monastère de la Visitation, Anne-Madeleine Rémuzat, résolut de consacrer son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus.

Célébration de la messe ce vendredi 16 juin 2023 à 8heures, Basilique du Sacré-Cœur- 81, avenue du Prado - Marseille 8e