Marseille : La Plateforme développe une offre de formation inédite aux métiers de l’image numérique

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille : La Plateforme développe une offre de formation inédite aux (...)

(Photo Joël Barcy)

La Plateforme, une offre de formation pensée pour participer au développement territorial

Depuis sa création en 2019, La Plateforme, école des métiers de l’informatique et du numérique, se positionne comme un levier fort d’attractivité et de compétitivité économique du territoire. En proposant des formations répondant aux besoins réels en ressources humaines des entreprises, l’école cherche à favoriser et à développer l’emploi dans les métiers du numérique, tout en réduisant fortement le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans sur la région.

En 4 ans, l’école, gratuite et inclusive, s’est rapidement développée avec 600 étudiants formés en 2022/2023, ayant intégrés l’école sans conditions de ressources ni de diplômes. La Plateforme, lauréate de l’appel à projet "La grande fabrique de l’image" du plan France 2030.

Plan France 2030 est un large plan d’investissement porté par le gouvernement, dont l’objectif est de stimuler la compétitivité et l’attractivité du territoire français grâce à la relance ou à la création de nouvelles filières industrielles et technologiques.

Le soutien à la filière audiovisuelle et image fait partie des 10 objectifs prioritaires identifiés par France 2030. L’appel à projet "La grande fabrique de l’image" a pour objectif de favoriser la production de contenus culturels et créatifs, sur le plan artistique et technologique, sur le territoire.

Forte de son expérience dans la formation aux métiers du numérique et consciente de l’impact du développement des nouvelles technologies sur le secteur de la création culturelle, la Plateforme a souhaité développer, dans le cadre de cet appel d’offre, une proposition unique : La Plateforme_Créative.

Cyril Zimmermann, Fondateur de la Plateforme (Photo Joël Barcy)

Cyril Zimmermann, Fondateur de la Plateforme : « Au-delà des métiers en tension de l’informatique, le numérique s’est également largement déployé dans l’audiovisuel, le jeu vidéo et les industries culturelles et créatives. Il est donc logique que La Plateforme se déploie sur cette filière audiovisuelle afin de susciter des vocations chez les plus jeunes, puis former le plus largement possible aux métiers de l’image numérique, à des niveaux Bac+3 et Bac+5. Nous sommes très heureux de le faire dans le cadre de "La grande fabrique de l’image" et de France 2030. »

La Plateforme_Créative 1]

La Plateforme, grâce au soutien du Ministère de la Culture et du CNC, va donc, dans les 3 prochaines années, contribuer au développement des métiers de l’image numérique grâce à ses offres de formations pour :

Créer des vocations : avec le lancement prochain du centre de création numérique Tumo Marseille, en partenariat avec Robert Guédiguian et le Forum des images. Ce sont ainsi plus de 1000 jeunes marseillais de 12 à 18 ans qui pourront bénéficier chaque année de sessions d’initiation gratuites au design graphique, à l’animation, au code informatique, à la modélisation 3D ou encore à la réalisation de jeux vidéo et de films.

Pour Robert Guédiguian : « La pédagogie TUMO autour du cinéma et de l’audiovisuel rétablit l’enseignement dans ce qu’il ne devrait jamais cesser d’être : un jeu auquel tous les enfants ont envie de jouer ».

Former des talents : en proposant des formations aux métiers de l’image numérique gratuites de niveau Bac+3 au Post Graduate à destination des jeunes adultes :

Bachelor “Métiers des arts numérique” avec 3 filières : animation, jeux vidéos et développement (Bac+3).

Master of Science “Production, gestion de projet des jeux vidéos et de l’animation 3D” (Bac+5).

Post Graduate d’innovation sur le futur de l’image, pour explorer les relations entre image et technologies numériques (notamment l’IA).