Marseille. La Semaine de la Pop Philosophie - Saison XIV : Philosophie, rire et chansons du 17 au 22 octobre 2022

Parce que l’exigence intellectuelle ne se partage bien que dans le plaisir, chaque édition de la Semaine de la Pop Philosophie, festival annuel de philosophie initié par Jacques Serrano il y a treize ans, invite à de vifs échanges sur des objets originaux.

Après l’esthétique associée au crime en 2019, la figure de circonstance du zombie en 2020 et la connerie dans tous ses états en 2021, la manifestation abordera cette année encore un champ inattendu de la culture : Philosophie, rire et chansons. Comme toujours, une fois dissipé l’effet de surprise, on se rend compte que l’évidence révèle bien des complexités. Philosophes, sociologues, historien.e.s, écrivain.e.s, artistes, humoristes..., les invités des rencontres s’intéressent aux paroles et à la musique de nos existences contemporaines, dans une perspective critique, bien souvent politique, mais toujours réjouissante. Car si la pop philosophie explore parfois des sphères plus sombres qu’il n’y paraît, c’est sans se prendre au sérieux.

Comme l’aurait dit Alphonse Allais : de toutes façons, « il n’y aura aucun survivant ». C’est ainsi que, par exemple, l’essayiste Francis Métivier dressera un parallèle audacieux entre les Pensées de Pascal et le groupe Nirvana, dont les conclusions sont similaires : le Moi est haïssable. Que la réalisatrice Marie Mandy, accompagnée de l’humoriste belge Farah évoquera l’humour comme outil des luttes féministes. Que l’éthologue Michel Kreutzer et le sociologue Jean-François Dortier s’émerveilleront devant le rire des rats que l’on chatouille. Ou encore qu’Irena Karpa, ancienne diplomate ukrainienne et écrivaine, Martin Legros, philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine,et Bruno Humbeeck, psycho-pédagogue spécialiste de la résilience, participeront au débat Rire sous les bombes : l’humour, une arme face à l’horreur d’une guerre.

Après un prélude dans d’autres communes de la Région Sud-Paca, du 27 septembre au 11 octobre, la Saison XIV de la Semaine de la Pop Philosophie se tiendra à Marseille du 17 au 22 octobre, dans divers lieux emblématiques de la cité phocéenne. Elle donne rendez-vous au meilleur public du monde, toujours enthousiaste à l’idée de soulever un pan du quotidien pour voir ce qu’il dissimule.

Informations pratiques : Semaine de la Philosophie du 17 au 22 octobre-

Marseille www.semainedelapopphilosophie.fr

Réservation : resa.popphilo@gmail.com

Programme :

Philosophie, rire et chansons : Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et politique

Lundi 17 octobre

19h Théâtre national de la Criée

« Qu’est-ce qui distingue le titre d’une chanson d’une question philosophique ? » Conférence de Frédéric Worms, philosophe et directeur de l’ENS Ulm.

« Tractatus philo-comicus : La bonne humeur pour mourir »

Conférence-performance d’Yves Cusset, philosophe, comédien humoriste.

Mardi 18 octobre

17h Musée d’histoire de la ville de Marseille

« Colette Magny : entre chanson engagée et avant-garde musicale »

Avec Étienne Kippelen, compositeur et musicologue.

« Le rap, une autre approche de l’histoire de l’immigration à Marseille »

Avec Béatrice Sberna, sociologue, suivi d’un échange avec Mourad Mahdjoubi, ex-MC du groupe de rap marseillais pionnier Uptown (1990-1997) et aujourd’hui avocat au Barreau de Marseille.

19h Théâtre national de la Criée

« Éclats de rire. Où sont passés les corps comiques ? »

Avec Olivier Mongin, essayiste et éditeur, et Thierry Fabre, politologue et écrivain.

« Rire et justice »

Avec Delphine Costa, professeur de droit et essayiste, et Jacques Dallest, ancien procureur de la République à Marseille et procureur général auprès de la cour d’appel de Grenoble.

Mercredi 19 octobre

10h30 Rendez-vous dans les réserves du Mucem

« De quelques chansons ignobles »

Avec Vincent Giovannoni, conservateur en chef du Mucem et présentation du fond musique.

14h30 Bibliothèque de L’Alcazar

« Rock’n Philo »

Conférence-performance avec Francis Métivier, philosophe, essayiste et romancier.

« L’art difficile de Claude François : penser la variété »

Avec Philippe Chevallier, philosophe, suivi d’un échange avec Catherine Portevin, essayiste et journaliste.

14h30 Bibliothèque départementale G. Defferre

« L’Humour juif, pour ne pas pleurer ? »

Avec Franck Médioni, diplômé d’ethnologie, journaliste et écrivain français, suivi d’un échange avec une critique littéraire.

« Les chansons que nous ne pourrions plus chanter »

Avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne et Alain Léauthier, conseiller éditorial de Marianne

Jeudi 20 octobre

19h Mucem

Le Verfügbar aux enfers, opérette-revue

La rencontre sera introduite par la projection d’un extrait de Le Verfügbar aux enfers, opérette-revue élaborée de manière collective et clandestine à l’automne 1944 au camp de Ravensbrück, sous la direction de l’ethnologue Germaine Tillion.

Cette diffusion sera suivie d’une réflexion sur l’humour dont font preuve le peuple et l’armée ukrainienne.

« Rire sous les bombes : l’humour, une arme face à l’horreur d’une guerre »

Avec Martin Legros, philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Bruno Humbeeck, psychopédagogue spécialiste de la résilience, et Irena Karpa, ancienne secrétaire d’ambassade d’Ukraine à Paris, chanteuse et écrivaine.

19h30 Cinéma Les Variétés

Les Femmes préfèrent en rire

Projection du film Les Femmes préfèrent en rire et intervention de la réalisatrice Marie Mandy.

Performance

Performance de la célèbre humoriste belge Farah.

Vendredi 21 octobre

14h30 Musée d’histoire naturelle

« Le rire et la vie hédoniste des animaux »

Avec Michel Kreutzer, éthologue.

« Rats rieurs, corbeaux joueurs et chimpanzés facétieux. Quand les animaux s’amusent »

Avec Jean-François Dortier, sociologue et rédacteur en chef de la revue L’humanologue.

« Le chant des oiseaux d’Oliver Messiaen »

Avec Jacques Amblard, musicologue.

Concert / Olivier Messiaen - Suivi d’un concert : trois pièces pour piano du Catalogue des oiseaux (Le Loriot, Le Merle bleu, L’alouette Calandrelle) suivi du duo flûte-piano Le Merle noir.

18h30 Cité de la musique

« Qui suis-je quand j’écoute ? »

Une conférence-performance en duo avec Pacôme Thiellement, écrivain, et Olivier Mellano, guitariste et compositeur.

Samedi 22 octobre Au Frac

14h30 : « La Risata continua de Gino de Dominicis »

Avec Eric Mangion, commissaire d’exposition et théoricien de l’art.

15h30 : « Yue Minjun : "le tigre hilare" »

Avec Anny Lazarus, historienne de l’art, suivi d’un échange avec Sylvie Coellier, écrivaine et critique d’art.

16h30 : « Homo risibilis, ou le rire à la Renaissance »

Avec Francesca Alberti, directrice du département d’Histoire de l’Art à la Villa Médicis

19h Bar rock La Maison Hantée

Soirée « Phylo blues »

Cette soirée de concerts et de réflexion sur la musique blues est programmée dans un lieu de Marseille notamment célèbre pour avoir été la première salle à programmer IAM.

« Le sulfureux passé du blues : entre contingence et contagion »

Avec Abdel Aouacheria, biologiste, réalisateur musicien.

« Le blues, musique protestataire ? »

Avec Olivier Cyran, journaliste.

20h45 : Concert blues

Avec le guitariste Broken Man et le banjoïste Robin Girod.

En prélude de cette semaine à Marseille : rencontres dans les médiathèques des villes de Salon-de-Provence, Istres, Vitrolles et Gardanne sur le thème du « Rire chez l’animal », avec Nicolas Bianchi, Gaëtan Rivière, Charlène Dray, trois jeunes chercheurs en études culturelles.