Marseille. La campagne de vaccination s’accélère avec 100 000 doses injectées

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. La campagne de vaccination s’accélère avec 100 000 doses (...)

Benoît Payan, le maire de Marseille en plein check avec Germaine (80ans) qui a reçu la 100 000e dose ©ville de Marseille

Ainsi, ce vendredi 23 avril à midi, la 100 000e dose a été injectée à Germaine, une Marseillaise de 80 ans du quartier de Saint-Julien (12e). Pour pouvoir vacciner davantage de Marseillais, précise la municipalité : « Les moyens humains et logistiques de la Ville vont se concentrer sur le site du méga-centre municipal de vaccination de l’Orange Vélodrome (réservé à la première dose) et du Parc Chanot (réservé à la seconde dose), constituant ainsi un des plus grand centre vaccinal de France. Il sera épaulé par le centre de la Mairie du 8e secteur (parc Billoux) et celui de Louis Astruc (5e). Celui de l’Hôtel de Ville fermera ainsi ses portes à partir de ce samedi 24 avril au soir. Dès lundi, 1 700 doses de plus par jour seront délivrées dans ce méga-centre pour

un total de 4 200 doses par jour dans les centres municipaux de la Ville.

La Ville de Marseille est en capacité d’augmenter encore la cadence dès qu’elle disposera de doses supplémentaires ».

La rédaction