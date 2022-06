Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. La communauté Emmaüs de la Pointe Rouge a 65 ans

Une vieille dame qui a atteint l’âge de la retraite ? Que nenni ! Une joyeuse sexagénaire toujours prête et apte à combattre la précarité aux côtés des plus souffrants.

© Mireille Bianciotto

Un petit regard dans le rétro de toutes ces années d’action, de militantisme et de solidarité. Depuis 1957 et la proposition de l’abbé Pinatel de créer une communauté Emmaüs à Marseille, « la communauté de la Pointe Rouge a toujours agi pour plus de partage et de solidarité. Solidement implantée et reconnue sur le territoire marseillais, elle s’est relevée de deux incendies et de bien d’autres épreuves. »

Une communauté est éminemment un lieu de rencontres

Les compagnons, personnes « extra »ordinaires, y côtoient les « amis » bénévoles de l’association qui les aident dans leurs tâches et développent ensemble des relations privilégiées. Le travail placé comme valeur centrale permet à chacun de se redresser et de retrouver une dignité souvent perdue dans les épreuves de la rue. Ce travail permet une auto-suffisance économique et une parole politique indépendante. Ainsi la communauté a pu interpeller les puissants de ce monde lors du G7 finances organisé à Marseille, le G20 organisé à Nice ou lors de manifestations contre l’arrestation de sans papiers, ou bien l’arrêté anti-mendicité abrogé depuis.

La communauté a toujours agi selon les préceptes de l’abbé Pierre et notamment son « carreau cassé ». Tout faire pour l’accueil des compagnes et compagnons mais ne jamais oublier que dehors la misère est toujours en progression et bien au-delà de nos frontières ; En 15 ans l’effectif est passé de 39 à presque 70 compagnons. « Nous avons accueilli des femmes, des familles dont les enfants Avi, Désirée, Sacha et Artem apportent joie et insouciance. Le panel de générations va de Nicolas 26 ans à Fredo qui arbore fièrement ses 90 printemps, 19 nationalités sont présentes, se respectent et agissent ensemble et il y a encore tellement à faire ! » Alors non point de retraite pour cette vieille dame honorable, elle va continuer.

Relever les nouveaux défis qui s’ouvrent notamment la transition écologique (la flotte de véhicules a commencé à évoluer pour un respect environnemental) « mais surtout surtout rester centrée sur l’humain. Oui un autre monde est possible, le message de l’abbé Pierre est un message universaliste et le mouvement Emmaüs est présent dans beaucoup de pays du monde. »

Ce samedi 11 juin de 10 heures à 18 heures sera l’occasion pour les compagnes, les compagnons, les bénévoles et les salariés de partager avec les Marseillais(e)s la fierté d’appartenir à cette communauté. « Pour l’événement beaucoup est en préparation, la grande vente sera émaillée de nombreuses animations concoctées par nos amis et partenaires le Honolulu Brass Band, l’Agence de Voyages Imaginaires et la compagnie Pied Nu. Venez nous rencontrer, nous avons tellement de points communs avec nos donateurs et nos clients. Une vieille dame ? Que nenni on vous dit ! »

La rédaction/Emmaüs la Pointe rouge