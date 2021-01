Marseille : La fintech +Simple réalise deux acquisitions majeures et s’implante sur le marché italien

Accueil > Ailleurs > Economie > Marseille : La fintech +Simple réalise deux acquisitions majeures et (...)

+Simple, le spécialiste du courtage digital en assurance pour les PME et les indépendants, poursuit son expansion géographique en concluant deux acquisitions structurantes : celles des sociétés Aleade, courtier grossiste en assurance installé à Soissons (Hauts-de-France), et S4Y (Solutions 4 You), spécialiste italien de la souscription d’assurance pour les professions réglementées basé à Rome. Les montants de ces deux acquisitions restent confidentiels.

© +Simple

Il s’agit de la quatrième acquisition pour le spécialiste du courtage digital en assurance dédié aux PME et indépendants. Après Crealinks et April Entreprise Est en 2020, la fintech marseillaise âgée de six ans seulement poursuit donc sa stratégie de croissance externe et accélère sa stratégie d’expansion commerciale, soutenue par la levée de fonds de 20 millions d’euros bouclée à l’automne dernier.

Automatiser la souscription et la gestion du contrat

Créé à en 2015 par Eric Mignot, Salah Hamida et Anthony Jouannau, +Simple est un courtier numérique en assurance dédié aux TPE et aux indépendants à qui elle propose un parcours simplifié 100% digital pour souscrire aux assurances nécessaires à leur activité professionnelle. Elle a mis au point un « robot courtier » capable, grâce à des algorithmes, d’analyser les besoins du client et d’aller chercher automatiquement les garanties adéquates. Un guichet unique en quelque sorte qui supprime ainsi toutes les lourdeurs administratives et gagne en transparence, et auquel souscrivent les 21 partenaires assureurs de +Simple tels que Allianz, Generali, Malakoff Médéric Humanis ou encore La Banque Postale, qui lui donnent une délégation pour sélectionner et gérer les risques pour leur propre compte. +Simple couvre aujourd’hui 400 métiers via une trentaine de solutions adaptées et revendique aujourd’hui 50 000 clients indépendants, TPE…

11 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020

Pour +Simple, l’intégration d’Aleade, qui est spécialisée dans la couverture des risques spéciaux et hors normes (camping, discothèques…), et de S4Y, qui s’adresse aux professions réglementées (experts comptables, architectes…), est « une étape cruciale » qui va permettre de diversifier les activités de la start-up tout en poursuivant son développement en France et en Europe. Implantée à Nancy, Strasbourg, Paris, Marseille, et désormais à Soissons et à Rome, la fintech marseillaise, qui compte près de 50 000 clients et 98 salariés, déclare avoir généré un chiffre d’affaires consolidé de 11 millions d’euros pour l’année 2020.

Dominique GONOD #techsnooper