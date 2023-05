Marseille. La grotte ’Cosquer Méditerranée’ dépasse les 800 000 visiteurs

Accueil > Culture > Expositions > Marseille. La grotte ’Cosquer Méditerranée’ dépasse les 800 000 (...)

C’était un pari ambitieux : atteindre les 800 000 visiteurs dès la première année. Des calculs effectués à partir de la fréquentation des musées marseillais et de la grotte préhistorique Chauvet, en Ardèche. La fréquentation de Cosquer Méditerranée est marquée par l’engouement du public régional en cette 1ère année avec un taux de 70,4%. Le public des moins de 18 ans représentent un tiers des visiteurs, et les Allemands se positionnent en tête des nationalités accueillies.

Photo Joël Barcy

Ouvert depuis le 4 juin 2022 à Marseille, le site culturel abrite au sein de la Villa Méditerranée entièrement réaménagée, la restitution de la grotte Cosquer, site majeur de l’art pariétal découvert dans les profondeurs des calanques par le plongeur Henri Cosquer en 1985. La visite de Cosquer Méditerranée entraîne les visiteurs dans les profondeurs de la préhistoire, à l’époque du Paléolithique supérieur.

Innovations en tout genre

De la contrainte nait la création. C’est le cas à la grotte Cosquer. Les acteurs du site ont relevé deux défis de taille. Faire « entrer » la grotte dans un lieu existant (la Villa méditerranée) et accueillir un vaste public dans un espace restreint. Pour ce faire ils ont conçu des modules, sorte de structures spatiales pour visiter l’ensemble. Une idée originale mais qui ne faisait pas l’unanimité. « Beaucoup de gens ont employé le terme attraction quand on a présenté le projet », indique Frédéric Prades, le directeur de la grotte Cosquer qui ajoute : « Or nous, on voulait être un musée, une restitution de la grotte. Finalement on s’aperçoit que c’est le mixte des deux qui fait le succès de Cosquer. On séduit des gens qui n’étaient pas passionnés par la préhistoire grâce aux moyens de la visite ».

Accueillir tous les publics

Avoir une vaste fréquentation c’est bien, pouvoir accueillir tous les publics, en situation de handicap, claustrophobes ou en proie au vertige c’est mieux. Fort de leur reconstitution numérique de la grotte, les réalisateurs de la grotte Cosquer ont eu l’idée d’utiliser ces éléments pour en faire un film. « On va offrir une sorte de visite guidée à l’intérieur de la vraie grotte avec un commentaire de Philippe Caubert pour tous ceux qui ne peuvent pas ou ont des appréhensions pour s’installer sur les modules », explique Laurent Delbos, ancien chef de projet de la restitution et actuel directeur Sud-est de la société kléber-Rossillon. « On va installer une cabine pour permettre à tous ces publics de votre la Grotte sur un grand écran ou avec un casque de réalité virtuelle ».

D’ores et déjà pour faciliter l’accès et la compréhension du jeune public lors de la visite de la restitution de la grotte, un casque s’adresse spécifiquement aux enfants. « Le commentaire est plus didactique, plus simple et la voix s’adresse spécifiquement au moins de dix ans », indique Frédéric Prades. « C’est efficace, les visites scolaires étaient souvent dissipées, depuis qu’on a ce casque c’est un grand silence sur tout le parcours ».

Reportage Joël BARCY

Plus d’info et réservations grotte-cosquer.com