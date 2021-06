Marseille. La start-up WitMonki conçoit un enregistreur d’électrocardiogramme au format carte de crédit

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. La start-up WitMonki conçoit un enregistreur d’électrocardiogramme

La start-up française WitMonki réalise une première mondiale : un enregistreur d’électrocardiogramme (ECG) au format carte de crédit et son logiciel de visualisation et d’analyse du rythme cardiaque certifiés dispositifs médicaux.

©WitMonki

WitMonki, entreprise spécialisée dans la conception et le développement de dispositifs médicaux d’acquisition et de traitement de données biomédicales, vient d’obtenir le marquage CE pour ses produits WitCard et WitDisplayer ouvrant la voie à la détection précoce des troubles du rythme cardiaque. Ces certifications attestent de leur conformité à la règlementation européenne des dispositifs médicaux.

WitCard, une technologie matérielle souveraine, made in France

Communicante et au format d’une carte de crédit, WitCard permet au patient d’enregistrer de façon simple et autonome un électrocardiogramme (ECG) de qualité médicale en quelques secondes. « Je souhaite vraiment pouvoir utiliser cette carte dans un avenir proche, pour le dépistage et ensuite pour une utilisation au quotidien » commente Charles Lynda, Président de l’Association des Malades Cardiaques. Le WitDisplayer, destiné aux professionnels de santé, est une technologie logicielle permettant la gestion, la visualisation et l’analyse des ECG. Totalement interopérable, il s’articule parfaitement avec les produits, les logiciels et les applications métier existants.

De surcroît, le GMED, organisme notifié reconnu dans le domaine médical, certifie le système de management de la qualité (SMQ) de l’entreprise WitMonki. La certification ISO 13485 obtenue offre à WitMonki une reconnaissance internationale de sa capacité à respecter les exigences propres à la conception, à la production et à la commercialisation de dispositifs médicaux matériels et logiciels. « Ces étapes franchies constituent une reconnaissance de nos innovations et de notre savoir-faire technologique. Les équipes françaises n’ont jamais été autant dans la course » déclare Stéphane Delliaux, médecin hospitalo-universitaire du CHU de Marseille et conseiller scientifique et médical de WitMonki.

Les certifications ouvrent de nouvelles perspectives à l’entreprise WitMonki

Elles confortent la stratégie de son positionnement comme laboratoire d’innovation médicale. En misant sur la qualité de la relation patient-médecin et celle des mesures physiologiques, WitMonki ambitionne une médecine 4P (personnalisée, prédictive, préventive et participative) au bénéfice du plus grand nombre. Les développements à base d’intelligence artificielle de WitMonki préfigurent la détection de signaux faibles pour la prédiction d’événements médicaux.

Jean EYGUESIER