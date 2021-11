Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. "La voie est libre" : La Corniche accueille une cinquième (...)

Le long de la Corniche, les Marseillais et les visiteurs pourront de nouveau déambuler librement sur près de 4 kilomètres, exceptionnellement rendus aux piétons et aux modes de transports des Catalans à Talabot.

Depuis le mois de mai, plus de 50 000 personnes, dont 20 000 lors de la dernière édition, ont déjà pu découvrir ou redécouvrir autrement cet espace emblématique du littoral marseillais.

Forts de leur succès sur site, tous les commerçants, artistes et associations seront de retour pour proposer aux promeneurs des animations culturelles et sportives dans une ambiance festive. Des restaurants et des foodtrucks installés tout au long du parcours accueilleront également les visiteurs pour une offre gustative variée. « La Voie est Libre » fait aussi et toujours la part belle aux modes de transports doux en mettant à disposition des trottinettes et des vélos en libre-service. De même, des voiturettes électriques avec chauffeur et des accès adaptés (parking PMR) permettront également aux personnes à mobilité réduite de profiter de ce cadre unique.

Au programme de cette journée du 14 novembre sur la zone piétonne des Catalans à Talabot :

Mémorial Poilus d’Orient

Cabanon point d’infos.

Navette PMR.

Vélos Pousse-pousse.

Piste éducation routière.

Animation Musique Wallace.

Negao et Sergio Bacalhau (Musique du Brésil).

Place Paul Ricard

Animation musicale : Isabelle Desmero/Mickaël Portalès "Duo Bio".

2 Food trucks.

Marégraphe

Animation Rock en cirque (voltigeuses/acrobates).

2 Food trucks.

Parking Parc Valmer

Animation Musique swing Magali Rubio et Anne-Laure Carette (Clarinette et accordéon).

1 Food truck.

Villa Gaby

Toilettes sèches.

Station vélos (gonflage et réparation).

Les Prophètes / Parking

Zone d’ombre.

Mur d’escalade.

Initiation roller et trottinette.

3 Food truks.

Village de la course "les 10 km de la mémoire" - course de 8h30 à 10h.

Les Prophètes / Plage des Prophètes

Séance de gym suédoise de 10h à 11h.

Séance de Pilates de 11h à 12h.

En déambulation cirque sur le parcours : Estock Fisch (Échassiers et rosalie).