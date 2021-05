Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. "La voie est libre" sur la Corniche et l’Estaque le (...)

Dimanche 23 mai, de 10 heures à 18 heures, la ville de Marseille ouvre aux piétons près de 4 kilomètres de voies habituellement fréquentés par les voitures et propose, pour la première fois, une journée, “La voie est libre”, avec deux parcours piétons inédits sur la Corniche, de Malmousque au David, et à l’Estaque Plage.

Les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter de deux grands espaces piétonnisés et s’aérer librement sur un littoral marseillais apaisé. Au cœur du printemps, la mer et le cadre unique de la ville seront accessibles à tous les promeneurs. À cette occasion, les habitants pourront déambuler sur les voies de circulation habituellement très fréquentées par les véhicules et circuler à vélo, en trottinettes ou en rollers.

Afin d’offrir les meilleures conditions de promenade aux Marseillaises et aux Marseillais, des bénévoles et des agents de la ville de Marseille seront présents tout au long des deux parcours. Des points d’informations, équipés de gel hydroalcoolique et de masques (en cas de besoin), et des sanisettes permettront de proposer un accueil idéal respectant les gestes barrières. La municipalité indique ainsi encourager « les mobilités douces et la circulation piétonne afin de permettre à tous de profiter sereinement de la ville et de se réapproprier l’espace public.} »

Deux parcours piétons inédits en bord de mer

La Corniche

►Circulation interdite

Dimanche 23 mai de 9h à 19h

►Allée latérale paire avenue du Prado - entre l’allée Michel Carlini et la promenade Georges Pompidou

►Promenade Georges Pompidou, dans les deux sens, entre l’avenue du Prado et la Corniche Président John Fitzgerald Kennedy

►Corniche Président John Fitzgerald Kennedy, dans les deux sens, entre la rue Pierre Mouren et la Promenade Georges Pompidou

Sauf aux véhicules liés à l’organisation, secours et riverains (à titre exceptionnel et en cas d’urgence).

Des déviations seront par ailleurs mises en place.

►Stationnement interdit et considéré comme gênant

Du vendredi 21 mai à 6h au mardi 25 mai à 14heures

► Allée latérale paire avenue du Prado, côté immeubles, sur 50 mètres, entre le n° 614 et la Promenade Georges Pompidou

► Promenade Georges Pompidou, côté impair, sur 50 mètres entre le n° 45 et la rue du Commandant Rolland

► Corniche Président John Fitzgerald Kennedy :

côté impair, à hauteur du n° 397, sur la totalité du trottoir aménagé

côté impair, sur 50 mètres, entre le n° 317 et le chemin du Vallon de l’Oriol

côté pair, entre le n° 128 bis et le n° 130

Du samedi 22 mai à 21h au dimanche 23 mai à 19h

►Corniche Président John Fitzgerald Kennedy :

des deux côtés, entre la rue Pierre Mouren et la promenade Georges Pompidou

Parking du Prophète, dans sa totalité

Parking du mémorial des rapatriés d’Algérie, dans sa totalité

►Promenade Georges Pompidou, des deux côtés, entre la Corniche Président John Fitzgerald Kennedy et l’avenue du Prado

►Allée latérale paire avenue du Prado, côté pari, entre l’allée Michel Carline et la Promenade Georges Pompidou

►Avenue Colonel Sérot, des deux côtés, entre la rue de Ramatuelle et la Promenade Georges Pompidou



Des animations gratuites sur la Corniche De nombreuses animations, notamment sportives, sont prévues dans le cadre de l’opération "Sportez-vous bien", proposée par la Mairie des 6e et 8e arrondissements : Marche sportive

De 10h à 12h - Malmousque / David - 10 personnes , uniquement sans contact -Point de rendez-vous : Malmousque (à proximité de la rue Pierre Mouren) -Contact animateur : 06 11 21 64 24. Initiation glisse (rollers, trottinette)

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 - Devant le Mémorial des rapatriés d’Algérie. Éducateurs sportifs diplômés. À partir de 5 ans par groupe de 8 maximum. Prêt de rollers, trottinette. Protections articulaires et casques désinfectés avant et après chaque initiation. Contact animateur : 06 08 73 95 12 Randonnée rollers

De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h - Sur route de David à Malmousque aller/retour, soit 2 x 4,8 km - Départ et arrivée : David - Groupe de 9 personnes - Contact animateur : 06 08 73 95 12

L’Estaque Plage

►Circulation interdite

Dimanche 23 mai de 9h30 à 18h30

► Plage de l’Estaque entre le n° 18 et le n° 98

►Boulevard Roger Chieusse, dans les deux sens, entre la plage de l’Estaque et le boulevard Farrenc

►Rue Émile Doria, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Traverse de Port de Bouc, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Rue du Rouget, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Rue de la Rascasse, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

Sauf aux véhicules liés à l’organisation, secours et riverains (à titre exceptionnel et en cas d’urgence). Des déviations seront par ailleurs mises en place.

►Stationnement interdit et considéré comme gênant

Du samedi 22 mai à 15h au dimanche 23 mai à 18h30

► Plage de l’Estaque, des deux côtés entre le n° 18 et le n° 98

►Boulevard Roger Chieusse, des deux côtés entre le n° 120 et la plage de l’Estaque

►Rue Émile Doria, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Traverse de Port de Bouc, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Rue du Rouget, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

►Rue de la Rascasse entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

À titre exceptionnel et en cas d’urgence, il sera possible pour les riverains d’entrer et de sortir des deux parcours accompagnés par la police municipale.