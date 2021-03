Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Lancement du projet -Citoyens de demain-

Un appel qui concerne tous les jeunes, Marseillaises et Marseillais, âgés de 6 à 17 ans, qui peuvent présenter des projets, déjà existants ou en cours de réalisation, mettant en avant au moins l’un des trois axes suivants :

● la Citoyenneté : les principes républicains, la lutte contre la discrimination, le développement de l’esprit critique ;

● la Fraternité : le vivre ensemble, la tolérance ;

● la "Ville et nous" : la légitimité d’un regard critique sur leur environnement, leur cadre de vie, leur quartier.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 16 avril 2021 inclus sur marseille.fr. A l’issue, trois prix seront décernés par la ville de Marseille, neuf participants retenus et récompensés, et leurs projets mis à l’honneur.