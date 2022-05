Marseille. Le centenaire d’Orphéopolis, l’Orphelinat mutualiste de la Police nationale, sera fêté ce samedi 21 mai

Accueil > Provence > Société > Marseille. Le centenaire d’Orphéopolis, l’Orphelinat mutualiste de (...)

Le centenaire d’Orphéopolis, l’Orphelinat mutualiste de la Police nationale, sera fêté ce samedi 21 mai de 19 heures à 21heures au sein l’Hémicycle de la Métropole Aix-Marseille-Provence. A cette occasion, le film « Nous Orphéopolis, unis depuis 100 ans » sera projeté, suivi de témoignage de bénéficiaires, et ce en présence du Président d’Orphéopolis, Stéphane Boutelière, et de Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.