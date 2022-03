Marseille. Le chantier de la rocade du Jarret entre dans sa dernière phase

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Le chantier de la rocade du Jarret entre dans sa dernière (...)

Depuis 2019, la rocade du Jarret, qui traverse les 4e, 5e et 10e arrondissements, fait l’objet d’une requalification complète. Le chantier a entamé sa dernière phase, entre la rue Sainte-Cécile et la place de Pologne. Sur la section précédente, de la rue Roche et l’échangeur Saint-Just, les plantations d’arbres s’achèvent. Sur la totalité du Jarret requalifié, 748 arbres auront été plantés.



En 2018, l’ouverture de la L2 a permis de décongestionner la rocade du Jarret, considérée alors comme le « périphérique » de Marseille, et d’initier d’importants travaux de requalification dans l’hypercentre de la ville. À travers l’opération « Marseille Change », des quartiers entiers ont pu être repensés : Opéra, Canebière, cours Lieutaud…

Le Jarret, grand axe structurant pour la circulation, est en passe de devenir un véritable boulevard urbain multimodal à 2 x 2 voies, arboré et apaisé, permettant de fluidifier le trafic et d’encourager l’usage des mobilités douces : création de 6,7 km de piste cyclable continue sur toute la longueur entre Saint-Just et la place de Pologne, aménagement de cheminements piétons larges et sécurisés, plantation d’arbres, amélioration et création de voies de bus…

Après la réalisation des quatre premières phases, les travaux se poursuivent sur l’ultime section pour traiter l’ensemble du boulevard de 3,6 km dans les mêmes partis-pris d’aménagement, et toujours au bénéfice de développement des mobilités douces. Ils s’achèveront à l’automne 2022.

