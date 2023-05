Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Le château Ricard offre un ’Sourire à la vie’

Myrna Giron (à droite) a remis les clefs du Château Ricard à Frédéric Sotteau, fondateur de l’association "Sourire à la vie’ ©DR

« Le Château Ricard, à Sainte Marthe, est la première maison achetée par mon grand-père. C’est un lieu sacré pour la famille. C’est un lieu où mes grands-parents accueillaient des gens en difficulté car ils étaient tous deux très généreux », explique Myrna Giron. Les années passent, la famille quitte le château et s’implante la direction régionale de Ricard qui part à son tour. Le site, propriété de la fondation d’entreprise du groupe, accueille des réceptions, événements d’entreprises et expositions d’art contemporain. La famille réfléchissait au devenir de ce lieu. « Des gens nous ont approchés pour acheter. Ce n’était pas possible pour nous, c’est quasiment un lieu consacré pour la famille car nous avons été élevés là ». Myrna Giron explique alors que le devenir du château était en réflexion. « Par une cousine, je connaissais l’existence de l’association "Sourire pour la vie" que nous avions décidé de soutenir en organisant des dîners avec vente aux enchères aux Embiez. j’ai appris que la structure était à l’étroit dans ses locaux. Je me suis donc rendue au Château. J’ai regardé ce qui pouvait être fait, si cela pouvait convenir à l’association ».

« Trouver une solution juridique »

Myrna Giron voit là un vrai potentiel pour l’association. « J’en ai alors parlé à la famille qui m’a donné le feu vert pour en parler à Frédéric Sotteau, le fondateur et directeur de "Sourire à la vie". Il est venu sur le site, il y a un an, et m’a demandé combien cela allait coûter ? Je lui ai répondu "cadeau". Il fallait alors trouver une solution juridique. C’est ainsi que nous avons fait le choix du bail emphytéotique de cinquante ans sans percevoir de loyers. Nous allons ainsi apporter notre soutien à un beau projet. C’est un grain de sable, mais nous sommes très heureux de lui donner les moyens de faire plus. Et c’est aussi pour nous un bel hommage à mes grands-parents. Ces derniers nous ont transmis leurs valeurs et les moyens de faire du bien ce qui est la vraie richesse ». La signature a eu lieu le 3 mai dernier.

« Une trentaine de lits »

Myrna Giron apporte quelques détails sur le devenir du château : « Le site devrait proposer une trentaine de lits, là où l’association n’en dispose actuellement que de 12. Le rez-de-chaussée deviendra un espace de jeux. Les enfants pourront jouer, courir, là et dans le parc de 5 hectares. Les pavillons pourront accueillir les parents. Le studio de cinéma et le théâtre vont être conservés. Et tout un travail sera accompli sur le plan de la nutrition par une brigade professionnelle ».

« Développer des projets uniques pour les enfants »

Sur le site internet de l’association Sourire à la vie Frédéric Sotteau explique : « Nous allons pouvoir développer des projets uniques pour les enfants, à la fois sur le plan médical qui nous mobilise depuis trois ans mais aussi sur les aspects qui composent leur vie d’enfant : le sport, les apprentissages, la nutrition, les vacances, la culture... Sur ce domaine tout nous semble possible. » Et de rappeler : « "Sourire à la vie" accueille des enfants qui viennent de toute la France pour des séjours de répit, des vacances adaptées, des soins de support. Nous manquions cruellement d’espace, nous sommes très fiers et heureux de ce cadeau ».

Maintenant l’heure est aux travaux, ils vont durer un an.

Michel CAIRE