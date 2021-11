Marseille. Le géant américain du numérique, Oracle vient d’inaugurer son premier centre de données en France au sein du data center MRS2 d’Interxion

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille. Le géant américain du numérique, Oracle vient d’inaugurer son (...)

Fournisseur de solutions cloud, le géant américain de la donnée Oracle a sélectionné Interxion Digital Realty Marseille pour son premier investissement en France. Hébergé dans le centre de données MRS2, le cloud d’Oracle a été inauguré le 8 novembre en présence des équipes françaises, de la Ville de Marseille, de la Métropole et de Provence Promotion qui a décerné le label "Invest in Provence" à Karine Picard, Directrice de la division française d’Oracle. Un investissement majeur qui conforte un peu plus encore le rayonnement mondial du hub numérique de Marseille.

Jean-Luc Chauvin vice-président de Provence Promotion a décerné le label "Invest in Provence" à Karine Picard, Directrice de la division française d’Oracle ©Provence Promotion

Oracle a sélectionné Marseille pour l’ouverture de son premier data center français et troisième centre européen après Francfort et Amsterdam. Inauguré le 8 novembre au bord de l’eau sur le port de commerce, à quelques mètres de l’arrivée des câbles sous-marins de communication, le cloud d’Oracle offre ainsi 50% de capacité cloud supplémentaire et la possibilité désormais de proposer un cloud souverain aux administrations et services publics sur le sol national. Opérateurs, entreprises, fournisseurs de contenus, les clients d’Oracle accèdent ainsi via Marseille au Maghreb, au Moyen-Orient, à l’Afrique et à l’Extrême-Orient.

« Nous avions des demandes de souveraineté et Interxion a répondu à nos critères en termes de sécurité, d’innovation, d’efficience énergétique », souligne Karine Picard. La Directrice de la division française d’Oracle s’est vu décerner le label "Invest in Provence" des mains de Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP et vice-président de Provence Promotion lors de la soirée d’inauguration sur le rooftop d’Interxion. « Je suis extrêmement fier de la décision d’Oracle d’héberger à Marseille ses services cloud », s’est félicité Fabrice Coquio, président d’Interxion France.

Un appel d’offres pour un ancrage local

Les installations de refroidissement par river cooling, en service depuis septembre, ont particulièrement séduit le groupe américain dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Si le processus de consultation n’a duré que quelques mois, les équipes de Provence Promotion ont engagé depuis 2017 des relations avec le siège à Santa Clara et Digital Realty. Aujourd’hui, le cloud d’Oracle s’étend sur plusieurs milliers de mètres carrés dans l’antre du MRS2. Oracle emploie une centaine de personnes dans ses bureaux d’Aix, de Marseille et de Nice. « Notre cloud va contribuer à attirer à Marseille des sociétés locales, des start-up, des administrations. Avec la French Tech, nous collaborons pour développer l’écosystème », souligne Karine Picard.

Cloud gratuit pour les start-up

Les start-up peuvent bénéficier gratuitement du Cloud Oracle grâce au programme « Always Free », ou rejoindre le programme Oracle for Startups pour profiter de tarifs préférentiels et d’accompagnement personnalisés. Oracle est également membre de « Tech for Good » et partenaire du programme P-Tech en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale a expliqué Karine Picard.

Cette quadra lyonnaise qui travaille à Paris se félicite du contrepoids exercé par Marseille et Lyon vis-à-vis de la capitale. « J’ai plaisir à venir à Marseille, à me rendre sur l’île du Frioul, à me promener dans les ruelles ensoleillées. Quand j’arrive de Paris, je redécouvre cette métropole ouverte. Elle se révèle, elle est en passe d’exploser en termes d’attractivité », commente-t-elle.

source Provence Promotion

Il est à noter que sur la Métropole Aix-Marseille-Provence, 9 000 entreprises travaillent dans le numérique générant 45 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 10 milliards d’euros.

