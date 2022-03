Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Le marché de la Plaine rouvrira début mai

Les réunions de concertation entre la ville de Marseille et les représentants syndicaux des forains ont abouti à un consensus pour la réouverture du grand marché populaire de la Plaine. Ce retour, prévu le mardi 3 mai prochain, « concrétise un dialogue constructif initié depuis plus d’un an par la ville de Marseille pour améliorer les conditions d’accueil des forains et du public. »

La place Jean-Jaurès retrouvera à partir du 3 mai son marché ©Soleam

Roland Cazzola, conseiller municipal délégué aux emplacements, aux marchés forains de détail, à l’occupation et surplomb du domaine public, Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements, Didier Jau, maire des 4e et 5e arrondissements et Pierre Benarroche, maire des 6e et 8e arrondissements, « ont longuement échangé avec les professionnels pour préciser les conditions d’un retour des forains place Jean-Jaurès », explique la ville de Marseille. Après un examen minutieux de chaque dossier de candidature, « 202 emplacements ont été attribués aux forains qui feront leur retour sur ce lieu emblématique du commerce de proximité marseillais ».

Un marché écologique, une gestion innovante et concertée

La concertation a également permis la planification de nouvelles conditions de circulation facilitant l’installation des camions des forains à proximité de leur emplacement. « Ces nouvelles mesures co-construites s’inscrivent dans le cadre d’un règlement intérieur revu permettant la réintégration d’un maximum de forains », indique la Ville qui annonce : « La commission des marchés, réunie en février pour la première fois depuis plusieurs années, sera désormais régulièrement convoquée afin de maintenir un dialogue régulier sur les activités du marché, comme cela se pratique dans les autres villes. »

Un travail doit désormais s’engager dans les meilleurs délais pour finaliser le placement des forains sur la place Jean-Jaurès. Au-delà, une réflexion sur les petits aménagements nécessaires à l’implantation de chaque forain est également lancée. « Enfin, s’agissant des travaux, un contact sera pris avec la Métropole Aix-Marseille-Provence concernant le fonctionnement des bornes », indique la ville de Marseille qui ajoute : « En accord avec les maires de secteur, les modifications mineures des équipements de la place qui seront nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché, notamment la circulation et le stationnement des véhicules, seront demandées à la Métropole sans délai. »

Par ailleurs, la Ville de Marseille s’est engagée à renforcer les équipes municipales de

placiers et à moderniser leurs outils de travail, avec notamment l’embauche de quatre

jeunes volontaires en service civique, en charge de l’amélioration du traitement des

déchets. Et à sa demande, les forains du marché de la Plaine ont accepté de s’inscrire dans une démarche plus écologique en remplaçant les sacs plastiques à

usage unique par des sacs en papier ou en carton, favorisant leur recyclage.

Une réunion avec les forains, la Ville de Marseille, la Métropole et la Soleam, « sera

organisée dès que possible pour identifier les premiers travaux à effectuer par la

Métropole. » Un point mensuel avec les forains, les maires de secteur et la Ville de Marseille sera par ailleurs organisé durant les premiers mois après la réouverture du marché, pour un suivi rapproché des ajustements à réaliser. « La Ville de Marseille se félicite de cette co-construction avec l’ensemble des intervenants qui permet la réouverture attendue d’un marché historique dans des conditions de sécurité et de gestion écologique satisfaisantes. »

La rédaction