Marseille. Le marché des producteurs fête l’été ce mardi 14 juin

© Destimed/RP

Quatre rendez-vous gourmands et festifs sont ainsi programmés durant l’année pour fêter les saisons autour des produits issus de l’agriculture provençale. Plus de 20 producteurs seront présents mardi pour faire découvrir leurs produits et proposeront des dégustations au public.

Au cœur du marché, des tables de pique-nique seront installées. Et tout autour, des food-trucks prépareront des burgers fermiers ou des plats de la cuisine traditionnelle française, mais aussi des pâtisseries, des cafés, ou encore des jus de fruits naturels à emporter ou à déguster sur place. Un atelier de création de bouquets de fleurs donnera tous les conseils et astuces nécessaires aux visiteurs pour réaliser de belles compositions florales. Ils pourront aussi confectionner leur propre brochette de fruits de saison avec les produits des arboriculteurs présents sur le marché.

Nouveauté pour l’été, un stand permettra aux visiteurs de découvrir les mesures mises en place par le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence pour développer la souveraineté alimentaire du territoire.

La Fabrique de Provence une nouvelle vie aux bâches publicitaire sera également présente. Réalisés par des personnes en situation de handicap à l’ESAT de Saint-Jean, les produits recyclés se déclinent en sac, tablier, porte-monnaie ou cartable d’ordinateur… Chaque pièce est unique !

Enfin, un atelier-découverte de plantes aux vertus médicinales et de plantes cultivées localement fournira toutes les explications sur les bienfaits des plantes.