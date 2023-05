Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Marseille. Le restaurant de La Bonne Mère reprend du service

C’est un honneur

Le challenge est important pour les opérateurs du restaurant. Les responsables de la basilique ont souhaité offrir des repas à des tarifs accessibles. Moins de 15 euros pour le menu. « Il a fallu s’adapter », reconnait Tom Nègre, l’un des trois frères, mais « c’est un honneur pour nous de venir à Notre-Dame de la garde et de travailler avec eux. C’est un symbole de Marseille. On ne pouvait pas refuser ce challenge », insiste-t-il.

La clientèle est là

La mayonnaise a pris rapidement. Certains étaient des habitués d’autres se restaurent en attendant une célébration ou sont venus pour le cadre ou le contenu de l’assiette. Valérie Galesso, animatrice dans une résidence à Lançon-de-Provence, note : « Le bon rapport qualité prix. On est plus dans du gastro par rapport à l’ancien restaurant. Je reviendrai avec un groupe la semaine prochaine ». Jeanine Moretti indique venir « pour le cadre et l’ambiance et la vue incroyable ». Sophie Viard est accompagnée de son fils : « C’est lui qui a repéré la réouverture. C’est un endroit merveilleux, un lieu mythique. C’est une superbe table avec un bon service ».

Les 3 frères viennent bien sûr pour faire du business mais ce qui compte aussi explique Hugo Nègre : « C’est l’intérêt de la basilique. Cela donne du sens d’être là ».

Reportage Joël BARCY