Marseille. Les Fabriques : l’agence Bruther, lauréate du concours d’architecture du bâtiment mixte emblématique du quartier

L’agence Bruther retenue pour la réalisation du bâtiment mixte du quartiers des Fabriques @Bruther

Le jury -composé de représentants du maître d’ouvrage Bouygues Immobilier, de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, de XXL Marseille- la société de projet composée de Linkcity et UrbanEra- chargée de la conception et de la réalisation du quartier des Fabriques, et des architectes urbanistes Anyoji-Beltrando et Kern+Associés- a désigné l’agence Bruther lauréate du concours d’architecture qui vise à concevoir cet équipement majeur au Nord du site des Fabriques.

L’ouvrage abritera notamment un parking et intègrera au rez-de-chaussée des commerces © Bruther

L’ouvrage qui prendra place au sein de l’écoquartier, le long de l’avenue Cap Pinède, abritera un parking pour répondre aux besoins des usagers et des visiteurs de l’écoquartier des Fabriques et du marché aux Puces. Ce bâtiment sera également surmonté d’un équipement de loisirs, sportif, et culturel, et intègrera au rez-de-chaussée des commerces et activités ainsi que le transfert d’une surface alimentaire déjà présente dans le quartier. Le permis de construire devrait être déposé fin 2021 pour une ouverture au public courant 2024.

Les Fabriques

L’écoquartier des Fabriques, conçu par Linkcity France- filiale de Bouygues Construction et UrbanEra-, la direction Grands Projets Urbains de Bouygues Immobilier spécialisée dans la conception et la réalisation de quartiers mixtes et durables, avec l’agence Kern et Associés architectes urbanistes, prend place au sein de l’extension de l’opération de rénovation majeure portée par Euroméditerranée. Cet écoquartier, au cœur duquel se tient l’historique marché aux puces bientôt rénové, développe sur 14 hectares une mixité d’usages (logements, bureaux, commerces et équipements publics) et forge son identité par l’histoire industrielle et productive du site. Avec l’arrivée dès 2018 de la manufacture collaborative d’ICI Marseille, installée durablement dans le quartier, Les Fabriques réintroduit de l’activité productive en cœur de ville, et se positionne comme une vitrine des savoir-faire marseillais.

Agence Bruther

Fondée en 2007 à Paris par Stéphanie Bru et Alexandre Theriot, Bruther travaille dans les domaines de l’architecture, de la recherche, de l’éducation, de l’urbanisme et du paysage. Bruther a pour objectif de « comprendre et d’accepter les besoins conceptuels et constructifs, mais aussi d’être capable de faire marche arrière et de rencontrer de manière inattendue de nouveaux domaines d’expérimentation et de recherche », précise l’agence dans un communiqué. « Nos projets suggèrent un équilibre délicat entre stratégie et forme, rigueur et liberté, spécifique et générique, immédiateté et évolutivité.

Si l’on considère le programme dans son avenir, nos projets sont synonymes d’infrastructures ouvertes qui s’adaptent à une abondance de possibilités contextuelles et à une grande malléabilité des utilisations ».

Avant de recevoir le Prix suisse d’architecture 2020, Bruther a reçu le Prix de l’Équerre d’argent en 2020 pour la résidence étudiante et parking réversible à Palaiseau, en 2018 pour la résidence pour chercheurs à Paris et en 2016 pour le Centre de recherche nouvelle génération à Caen, en 2015 le Centre Culturel et Sportif Saint-Blaise à Paris est nominé pour le Prix Mies van der Rohe.

Stéphanie Bru et Alexandre Theriot ont enseigné dans diverses écoles d’architecture à travers le monde. Alexandre Theriot est actuellement professeur au département d’architecture de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) en Suisse.

Démarrage les travaux de la première phase de l’écoquartier des Fabriques

Bouygues Immobilier et Linkcity ont signé avec l’aménageur Euroméditerranée l’acquisition des terrains permettant de démarrer les travaux de la première phase de l’écoquartier des Fabriques pour la construction de 385 logements, un parking silo de 422 places, une crèche et des locaux commerciaux et d’activités, dont la livraison est prévue début 2023. A quelques pas de la mer, autour du marché aux puces, dans une friche témoignant du passé industriel dont il s’inspire, va naitre un quartier emblématique du nouveau Marseille : Les Fabriques, future porte d’entrée nord du grand centre-ville. Le projet urbain issu de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 par l’Établissement Public d’Aménagement et remporté par le groupement composé de Linkcity et Bouygues Immobilier se concrétise avec le démarrage des travaux sur les quatre premiers îlots au sud du quartier, le long de la rue André Allar.

Luc CONDAMINE