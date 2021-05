Marseille. Les lauréats du concours de la Conférence du Jeune Barreau 2021

Accueil > Aix Marseille > Justice > Marseille. Les lauréats du concours de la Conférence du Jeune Barreau (...)

C’est sans public, en raison de la pandémie, mais devant un jury d’experts que s’est tenu le 10 mai dernier le Concours de la Conférence du Jeune Barreau 2021. 26 jeunes avocats de moins de 4 ans d’exercice professionnel se sont prêtés au jeu de l’éloquence et ont plaidé durant 10 minutes sur un des sujets définis et choisis en amont.

Les lauréats du concours de la Conférence du Jeune Barreau 2021 © L’Esperluette

Il faut faire des choix malgré les nombreux talents qui se sont présentés à ce concours et seuls 4 d’entre eux en sont les lauréats.

1er Lauréat - Me Kevin Lefebvre-Goirand.

2e Lauréat - Me Charles Benoit.

3e Lauréat exæquo- Me Adrienne Callejas.

3e Lauréat exæquo - Me Xavier Pizarro.

Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre félicitent les lauréats pour leur talent d’orateur et soulignent le courage de l’ensemble des participants.

Les 8 sujets du Concours de la Conférence du Jeune Barreau 2021

26 jeunes avocats de moins de 4 ans d’exercice professionnel se sont prêtés au jeu de l’éloquence © L’Esperluette



1- « Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il s’agenouille pour aider un enfant »

2 - « Ce n’est pas en coupant toutes les fleurs que l’on arrêtera le printemps ».

3 - « Faut-il se souvenir de tout ? ».

4 - « L’enfer c’est d’avoir perdu l’espoir ».

5 - « Avons-nous cessé d’aimer la liberté ».

6 - « Ce que l’on ne peut pas dire, doit-on le taire ? ».

7 - « Vaut-il mieux prévenir que guérir ? ».

8 -« Rien n’est à craindre, tout est à comprendre ? ».

Les lots & récompenses

Les trois premiers lauréats ont été récompensés par l’attribution de prix :

1er lauréat : 2 000 €

2e lauréat : 1 700 €

3e lauréats exæquo : 1 500 €

Le premier lauréat du Concours du Jeune Barreau devient membre de droit de la Commission du Jeune Barreau pendant la durée de sa lauréature. Et il représentera le Bâtonnier et l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille à l’occasion d’événements extérieurs auprès d’autres Institutions.

La rédaction