Marseille : Mailinblack lance Phishing Coach pour sensibiliser les salariés aux emails frauduleux et cyber-attaques

Accueil > Aix Marseille > Tech > Marseille : Mailinblack lance Phishing Coach pour sensibiliser les (...)

Parce que 90 % [ 5 ] des incidents de sécurité informatique impliquent une erreur humaine, Mailinblack, leader en France de la protection des entreprises et des collaborateurs contre les spams et les virus informatiques et membre de la Communauté des entreprises à haut potentiel de la région Sud [ 6 ] -a dévoilé Phishing Coach lors d’une conférence de presse organisée le 11 février dernier par risingSUD, l’agence de développement économique de la région Sud.

©Mailinblack

Mailinblack a pour objectif de continuer d’asseoir son positionnement de leader de la protection de messagerie en France avec une approche de la sécurité email à 360° en faisant de l’humain un facteur indispensable pour une cybersécurité infaillible.

Phishing Coach, un dispositif de cybersécurité centré sur l’humain

En lançant Phishing Coach, Mailinblack entend mettre à disposition des salariés d’une entreprise un outil de sensibilisation et de formation aux emails frauduleux et aux cyber-attaques qui permet de lutter contre la vulnérabilité des entreprises. Avec cette solution, l’entreprise peut simuler des attaques de Phishing afin d’éduquer chacun de ses collaborateurs de façon informelle, flexible et ciblée. Une approche pédagogique basée sur l’IA et les neurosciences plébiscitée par les DSI et les directions générales des entreprises.

Thomas Kerjean, directeur général de Mailinblack ©Mailinblack

« La grande majorité des attaques passent par les emails des salariés. Ces derniers sont souvent vulnérables, non formés et non concernés par la cyber-sécurité, alors qu’ils ont le potentiel pour être la première barrière dans la protection de l’entreprise. Pour cela, il faut miser sur leur éducation et leur sensibilisation », précise Thomas Kerjean, directeur général de Mailinblack.

Lancé en version beta en septembre dernier, ce produit innovant dédié aux entreprises et aux administrations publiques a déjà séduit 150 clients en pré-lancement dont Jaguar Network, Olympique de Marseille, Métropole Aix Marseille, OpenClassrooms et Alsid.

« On avait choisi un mail qui disait : "nous avons déployé une nouvelle solution, merci de cliquer sur ce lien et de saisir vos identifiants". On a eu 35 personnes sur 270 employés qui ont cliqué sans se méfier », explique Jonathan Lefebvre, directeur technique d’OpenClassrooms. « Les points forts de Phishing Coach sont de toucher directement l’utilisateur, de le sensibiliser, et ainsi de le former à des menaces qui s’accélèrent et qui sont de plus en plus précises. Chez Jaguar Network, nous avons formé plus de 15 % des utilisateurs », déclare Kevin Polizzi, PDG de Jaguar Network.



Forte de plus de quinze années d’expertise en sécurité, R&D et intelligence artificielle, Mailinblack, basé à Marseille et comptant 60 salariés, protège les systèmes informatiques de plus de 12 000 entreprises, collectivités et établissements de santé à travers la France.