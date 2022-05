Marseille. Massilia Solar Cooking Contest 2022- 2e édition du concours de cuisine solaire universitaire ce samedi 4 Juin

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Massilia Solar Cooking Contest 2022- 2e édition du concours de (...)

Aix-Marseille Université, Polytech Marseille, le Présage et l’association Les Festins Photoniques (LFP) organisent la seconde édition du concours de cuisine solaire universitaire, ouvert à tous et à toutes, ce samedi 4 juin au Technopôle de Château-Gombert au 1er restaurant solaire d’Europe : Le Présage.



Le Massilia Solar Cooking Contest 2022 #MSCC22, concours de cuisine solaire, est le fruit d’une collaboration fructueuse entre acteurs académiques et acteurs économiques engagés au travers de l’entreprise à impact Le Présage & l’association Les Festins Photoniques. Il a le soutien de Solar Brother fabricant distributeur français de cuiseurs solaires. Il bénéficie du label Année de la Gastronomie.

Organisé en partenariat avec l’Institut des Systèmes Thermiques et Industriels (IUSTI) et l’Institut de Mécanique et d’Ingénierie (IMI) d’Aix-Marseille Université, ce concours est ouvert à tous les cuisiniers amateurs ou professionnels qui partagent nos valeurs d’une cuisine solaire saine, juste et délicieuse. Chacun pourra apporter son propre cuiseur solaire ou utiliser ceux conçus par les étudiants et par l’association Les Festins Photoniques qui seront mis à disposition par les organisateurs, afin de réaliser le plat de son choix en ayant recours qu’à l’énergie solaire pour les cuissons. Il verra s’affronter 4 à 6 équipes, chacune bénéficiant d’un chef cuisinier « facilitateur » de l’équipe du Présage. De nombreux lots liés à la cuisine solaire à gagner !

Plus d’informations : polytech.univ-amu.fr

Restaurant Le Présage, Technopôle de Château-Gombert au 99, Trav. de la Rose, 13013 Marseille - Ouvert au grand public