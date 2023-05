Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Medinsoft 20 ans et une forme olympique

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et Medinsoft, l’association des entrepreneurs du numérique d’Aix-Marseille Provence, entend conduire très loin les entreprises du digital du territoire. Et, pour ce faire, elle fait un double choix, celui de lancer un défi aux entreprises du numérique et celui de le proposer dans le cadre d’un jeu collectif en s’associant au Fonds Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d’Azur, et au Club AMP2024.

Stépahie Ragu entourée de Jean-Daniel Beurnier et Hervé Liberman (Photo Michel Caire)

Depuis son élection à la tête de Medinsoft Stéphanie Ragu, s’inscrit dans cette logique puisqu’elle déclarait alors : « Nous entendons sans cesse nous ouvrir en direction de nos adhérents tout comme les entreprises de la région. » Elle y ajoute dorénavant une flamme, celle de l’olympisme. A ses côtés on retrouve Hervé Liberman, président du Comité régional olympique et sportif et du Fonds héritage sport Provence-Alpes-Côte d’Azur accompagné de Nicolas Leccia, chargé du développement de ce Fonds, Jean-Daniel Beurnier, président du Club AMP 2024 et André Jeannerot, président d’honneur de Medinsoft.

« Un outil de RSE très important »

Stéphanie Ragu explique : « Nos entreprises ne peuvent pas passer à côté d’un événement qui réunira sur notre territoire 100 000 spectateurs, une dizaine de compétitions de voile et seize matchs de football d’une part et, d’autre part, elles peuvent former, embaucher, nos athlètes sachant que ceux ci sont dans l’excellence et peuvent beaucoup nous apporter. » Mais, poursuit-elle : « Ils se préparent dans des conditions qui peuvent être difficiles puisque en moyenne un sportif sur deux qui se prépare pour les JO gagne 500 euros par mois. » Stéphanie Ragu annonce donc « la sélection à minima de 20 sportifs sur les 113 sélectionnables dans la région ». Explique les raisons de ce choix de 20 athlètes, un chiffre un peu symbolique « parce que nous fêtons nos 20 ans mais si nous pouvons en accompagner plus nous le ferons. Nous annoncerons leur nom lors du Grand Opening 2023 de Medinsoft qui se déroulera sur le Grand Port de Marseille ».

Pour la présidente de Medinsoft, ce défi permet « de raconter une histoire entre un sportif et une entreprise. C’est un outil de RSE très important qui permet de valoriser la pratique du sport, l’entreprise et ses talents. Et cela s’inscrit dans notre philosophie qui nous a conduits à mener des actions en direction de la silver économie, ou encore de travailler avec l’Armée pour favoriser l’intégration de ses blessés dans l’économie ».

« Accueillir les JO c’est unique dans une vie »

Jean-Daniel Beurnier considère pour sa part qu’« accueillir les JO c’est unique dans une vie ». Pour être à la hauteur de l’événement le club s’est créé. « Il s’agit de permettre à nos entreprises de se saisir des opportunités du marché, de faire vivre l’événement, de travailler sur l’héritage des jeux et de contribuer à la reconversion de nos athlètes qui ont un vrai savoir-faire, une forte motivation et qui sont porteurs de l’excellence nécessaire à nos entreprises ».

Nicolas Leccia explique que le Fonds Héritage Sport Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créé par la Comité Olympique Régional pour faire face à un vrai besoin : « La moitié des athlètes membres de l’équipe de France vit sous le seuil de pauvreté. Nous avons ainsi appris qu’une de nos sportives devait faire appel parfois au Resto du cœur. A partir de là, le Comité olympique régional a décidé de créer un fonds et de travailler avec le service déconcentré de l’État - la Maison régionale de la haute performance- et de travailler sur deux axes : le soutien aux athlètes en partant de ceux qui en ont le plus besoin et d’autre part de favoriser le développement du sport en entreprise car cela a un effet positif pour les salariés comme les entreprises. Et nous aidons les sportifs par une bourse d’une part et d’autre part par un accompagnement vers une reconversion professionnelle ».

« Il est extrêmement important d’unir nos forces »

Hervé Liberman signale qu’ « il est extrêmement important d’unir nos forces. Alors merci à Medinsoft et à la CCIAMP d’avoir compris l’importance du sport et la nécessité de soutenir les athlètes qui sont des pépites territoriales. Mais, il est compliqué pour eux de gérer à la fois leur projet sportif et leur avenir professionnel quand ils passent des années à se battre pour leur discipline, pour la France ». Et, il ajoute : « Il faut mesurer que toutes les disciplines ne sont pas égales et qu’il n’existe pas d’égalité entre homme et femme ». Hervé Liberman précsie encore : « Notre initiative va au-delà de ces JO, la dernière compétition pour certains et nous serons là pour les accompagner amis nous n’oublions pas que nous avons des sportifs dans la région concernés par les futurs JO d’hiver. Et, en matière de reconversion, les entreprises doivent comprendre que ces sportifs sont de vrais compétiteurs, de véritables meneurs et qu’il n’y a pas grand chose à leur apprendre ».

Quatre niveaux de mécénat

Nicolas Leccia reprend : « Il existe quatre niveaux de mécénat, sachant que la défiscalisation s’élève à 65%. Le premier niveau est de 100 000 euros, le deuxième à 60 000 le troisième à 30 000 et le dernier à 10 000 ». Le premier niveau permet de soutenir trois athlètes, le deuxième, deux, le troisième un et le quatrième voit trois entreprises associées pour soutenir un sportif.

Michel CAIRE