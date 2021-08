Marseille. Nettoyage du littoral des Goudes ce vendredi 20 août de 9 heures à 12h30

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Nettoyage du littoral des Goudes ce vendredi 20 août de 9 heures (...)

Opération de nettoyage ce vendredi 20 août 2021 de 9h à 12h30, sur terre et sur le rivage au Port des Goudes à Marseille. Suez est partenaire de l’opération organisée par les associations Project Rescue Ocean et Wings of The Ocean. Au programme de la matinée, un nettoyage du port, des plages et digues environnantes et un atelier de sensibilisation ouvert à tous. Les volontaires sont invités à rejoindre les équipes pour cette action de préservation de l’environnement.

Le Port des Goudes à Marseille ©Patricia-Maillé-Caire

Agir avec une retransmission visuelle des fonds marins

Les participants recevront à leur arrivée un kit de nettoyage (pinces, sacs et gants) et pourront ensuite effectuer le ramassage dans différents lieux à proximité comme le port, les plages et les digues. L’opération sera ponctuée de défis pour challenger les bénévoles. Sur place, un atelier de sensibilisation permettra le visionnage en direct de l’état des fonds marins grâce à un robot caméra. L’occasion de montrer en image la menace que représente les déchets plastiques pour l’écosystème marin et de rappeler au grand public l’importance du respect de l’environnement.

Wings of the Ocean et Protect Rescue Ocean engagés pour la méditerranée

L’action de nettoyage est réalisée dans le cadre de la « Mission Sud » initiée par l’association Wings of the Ocean, fondée en 2018. Celle-ci effectue des dépollutions en mer et sur les littoraux à bord de voiliers en France et en Europe. Depuis sa création, l’association a ramassé plus de 50 000 kilos de déchets littoraux. Dans le cadre de cette mission estivale, 15 membres bénévoles font escale dans 14 ports méditerranéen à bord d’un voilier pour mener des opérations de ramassage de déchets en partenariat avec des associations et collectivités locales.

Co-partenaire de l’événement,Project Rescue Ocean est une association environnementale, partenaire de Suez, née sur les réseaux sociaux en 2015. Elle n’a cessé d’évoluer depuis, accueillant de plus en plus d’adhérents et de followers tout en multipliant les actions de sensibilisation et de dépollution. Depuis janvier 2021, 44 tonnes de déchets ont été collectées grâce aux antennes méditerranéennes.

L’antenne marseillaise, crée en mai 2019 est très active sur le territoire, puisqu’elle a participé à de nombreuses actions mémorables comme la sortie d’une trentaine de trottinettes au pied du Marégraphe en mai 2019, le ramassage en kayak d’environ 100 kg de déchets plastiques suite à des intempéries dans les calanques des Cambrettes au Frioul en 2019 ou plus récemment l’opération Calanques Propres en partenariat avec Mer Terre et les Mordus Spearfishing pour un ramassage de 1,8 tonnes de déchets en 4h.

Cette matinée de nettoyage du littoral mobilisera d’autres acteurs engagés pour la préservation de l’environnement : l’association des Mordus Spearfishing, plongeurs en apnée qui dépollueront sous l’eau et la « team 13 », un collectif de jeunes qui s’engagent auprès des associations du territoire sur des missions citoyennes, solidaires et environnementales. Les mégots récoltés par les participants durant le ramassage, seront, quant à eux valorisés en énergie grâce à l’association marseillaise Recyclop’.

Façonner un environnement durable dès maintenant

Le groupe Suez œuvre à un accès aux services essentiels de l’environnement pour tous. « Nous fournissons une eau de qualité, adaptée à chaque usage, tout en préservant ce bien commun. Nous valorisons les eaux usées et les déchets pour les transformer en de nouvelles ressources. Face à l’accroissement démographique, au changement climatique et aux inégalités sociales et géographiques, les populations sont de plus en plus exposées aux conséquences de l’urgence environnementale qui affecte notre planète. Suez s’engage chaque jour pour préserver les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, qui garantissent notre futur et s’investit pour la préservation et la restauration du capital naturel et ainsi l’avenir de la biodiversité sur mer comme sur terre. » Partenaire engagé auprès des collectivités, des industriels, des associations et des citoyens, Suez mobilise les parties-prenantes pour réussir la transition environnementale, en développant des modèles d’économie circulaire, en innovant pour anticiper les exigences du futur et en mettant en place des actions majeures de protection de l’environnement.

La rédaction

