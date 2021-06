Marseille. Nouveau dispositif vaccinal : le Palais des Sports remplace le Parc Chanot pour la seconde injection

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Nouveau dispositif vaccinal : le Palais des Sports remplace (...)

Vaccinodrome du Palais des Sports de Marseille ©VdM

Les rendez-vous pour les premières doses se poursuivent au stade Orange Vélodrome jusqu’au 4 juillet. Dès le 5 juillet, toutes les vaccinations (premières et secondes injections) se feront au Palais des Sports entraînant la fermeture du centre à l’Orange Vélodrome. Grâce à la mobilisation exceptionnelle du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, des communautés professionnelles territoriales de santé (médecins et infirmiers libéraux) aux côtés des services de santé de la ville, de l’AP-HM, et de l’État, la Ville de Marseille a multiplié l’ouverture de centres de vaccination depuis le 18 janvier 2021 et le lancement du plan municipal de vaccination.

Trois centres municipaux sont aujourd’hui à la disposition des Marseillaises et Marseillais dont le premier vaccinodrome de France au Stade Orange Vélodrome et au Palais des Sports, complété au Nord par le centre de la Mairie du 8eme secteur (parc Billoux) et en centre-ville par celui de Louis Astruc (5e).

A ce jour, l’effort collectif a permis de dépasser les 280 000 doses injectées.

Toutes les informations sont à retrouver sur marseille.fr. La ville de Marseille annonce intensifier « son action pour la vaccination du plus grand nombre. Conformément à la stratégie nationale, la Ville de Marseille a étendu, depuis le 15 juin, la vaccination aux adolescents de 12 à 18 ans avec l’accord de leurs parents. Cette nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 fait suite à l’ouverture de la vaccination aux tous les majeurs sans condition depuis le 31 mai 2021. »

