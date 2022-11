Marseille. Nouvelle édition de ’La Voie est libre’ sur la Corniche ce dimanche 20 novembre

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Nouvelle édition de ’La Voie est libre’ sur la Corniche (...)

La voie est libre sur la Corniche ©ville de Marseille

Cette nouvelle édition de la « Voie est libre » sera ouverte jusqu’à 17 heures pour permettre aux Marseillaises et aux Marseillais de profiter pleinement du littoral. A chaque édition, depuis plus d’un an, près de 20 000 Marseillaises et Marseillais viennent profiter d’un littoral apaisé, piétonnisé et riche en animations, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot. Lors de ce rendez-vous, des food trucks et des triporteurs jalonnent les 4 kilomètres de parcours dans une ambiance festive animée par des musiciens, des circassiens et de nombreux artistes.

Au programme :

● des food trucks et triporteurs pour se restaurer tout au long du parcours ;

● une ludothèque mobile proposant des jeux rapides et d’ambiance ainsi que des casses têtes ;

● des groupes de musique mélangeant jazz, swing, funk, orgue de barbarie et chant des activités sportives pour toutes et tous (baby trottinettes, mur d’escalade, yoga, pilates, double dutch) ;

● une performance de peinture d’après des modèles vivants ;

● des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants de 4 ans à 12 ans.

Les participants profiteront également de trottinettes et vélos, rosalies en libre-service le long du parcours. Une voiturette électrique avec chauffeur, des vélos pousse-pousse et des accès adaptés (parking PMR) seront à la disposition des personnes à mobilité réduite pour faciliter leurs déplacements durant la journée.

« Courir ensemble » sur la Corniche A cette occasion la mairie des 1er et 7e arrondissements organise la course intergénérationnelle « Courir ensemble », ouverte à toutes et tous à partir de 11 ans. L’accueil se fera au Théâtre Silvain à partir de 7h et les courses de 8,4 et 1,5 km démarreront à partir de 8h30.

Contraintes de circulation et de stationnement

« La Voie est libre » prend place sur la Corniche Kennedy de 10h à 17h. Toutefois, pour la bonne organisation de cet événement et la mise en sécurité du dispositif, la circulation est coupée de 7h00 à 18h00. La ville de Marseille met aussi en place des espaces de stationnement avec un parking PMR proposé à l’entrée de la zone piétonne (accès côté Avenue Talabot), avec un relais en mobilités douces pour se rendre sur le périmètre piétonnisé.

Et afin que la manifestation se déroule dans de bonnes conditions, des contraintes de circulation et de stationnement sont à prendre en compte.

Circulation

La circulation est interdite (sauf aux véhicules liés à l’organisation, accès garages riverains et véhicules de secours, les vélos, trottinettes et engins de déplacement personnel) dans les voies suivantes :

Le dimanche 20 novembre de 7h à 18h

Corniche Président J.F Kennedy

→ Entre la promenade Georges Pompidou et l’avenue Talabot et dans ce sens



Corniche Président J.F Kennedy

→ Entre l’avenue Talabot et la rue du Capitaine Dessemond



Traverse Pey

→ Entre le boulevard Bompard et la Corniche Président J.F. Kennedy



Rue Pierre Mouren

→ Entre la rue d’Endoume et la Corniche Président J.F. Kennedy



Promenade Georges Pompidou

→ Entre la rue du Commandant Rolland et la Corniche Président J.F. Kennedy et dans ce sens



Traverse Sainte-Hélène

→ Entre la rue Pierre Mouren et la Corniche Président J.F. Kennedy

Parking PMR Corniche Kennedy entre rue du Colonel Serot et avenue Talabot (voiturette électrique avec accompagnement /vélos pousse-pousse).



Stationnement

Le stationnement est interdit et considéré comme gênant aux horaires et sur les voies suivantes :



Du jeudi 17 novembre à 21h30 au lundi 21 novembre à 23h

Corniche Président J.F. Kennedy :

→ Sur la totalité des emplacements du terre plein situé à la hauteur du n°397,

→ Côté impair, sur 20 m à la hauteur du chemin du Vallon de l’Oriol.



Du vendredi 18 novembre à 8h au lundi 21 novembre à 23h

Corniche Président J.F. Kennedy :

→ Parking du Prophète en totalité

→ Parking face à la Villa Gaby.



Du samedi 19 novembre à 8h au dimanche 20 novembre à 23h

Corniche Président J.F. Kennedy :

→ Parking de l’Hélice (Mémorial des Rapatriés d’Algérie) en totalité.

→ Square Danjaume en totalité.

→ Parking du Marégraphe en totalité.

→ Place Paul Ricard en totalité.



Du samedi 19 novembre à 21h30 au dimanche 23 octobre à 23h

Corniche Président J.F. Kennedy

→ Des deux côtés, entre l’avenue Talabot et la rue Capitaine Dessemond

→ Des deux côtés, entre l’avenue du Colonel Sérot et l’avenue Talabot.



Traverse Sainte-Hélène

→ Des deux côtés, entre la rue Pierre Mouton et la Corniche J.F. Kennedy



Rue Frégier

→ Des deux côtés, entre le n°7 et la Corniche J.F. Kennedy