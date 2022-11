Accueil > Culture > Musique / Opéra > Marseille : Nouvelle saison des concerts d’Arpeggione

Salle de concert à talle humaine de l’association Arpeggione ©PG

Dans son salon à taille humaine, c’est le piano qui est le fil rouge de ces six concerts, et même deux pianos puisqu’un second instrument vient d’arriver en ces lieux. Ainsi, pour des œuvres en duo rarement à l’affiche, on pourra entendre avec Philippe Gueit la pianiste Violaine Debever, déjà présente cet été à la Roque d’Anthéron, ainsi que Michel Bourdoncle, professeur au conservatoire d’Aix-en-Provence où il dirige les « Nuits pianistiques ». La musique de chambre avec cordes sera également à l’honneur : sont invités en effet le violoniste Philip Bride, qui a dirigé le conservatoire de Marseille pendant 28 ans, ainsi que le violoncelliste Jean-Eric Thirault, directeur du conservatoire de La Ciotat qui vient tout juste de s’implanter dans des locaux rénovés. La musique vivante ne sera pas oubliée grâce à une rencontre, en compagnie de la pianiste Yoko Yamada, avec Régis Campo, compositeur marseillais joué dans le monde entier, et membre de l’Académie des Beaux-Arts, élu au fauteuil d’Olivier Messiaen.

La relation entre musique et peinture

Dès ce dimanche 27 novembre à 17 heures, Philippe Gueit ouvrira cette série de manifestations par un récital de piano qui interrogera la relation entre musique et peinture. Au programme, des morceaux rares, inspirés par l’art pictural, de Grieg, de Czerny, de Reynaldo Hahn ou encore du violoniste Zino Francescatti qui était aussi un fin compositeur, sans oublier le répertoire de Chopin, Granados et Debussy, le tout en liaison avec une projection de tableaux à la source de ces créations. Signalons que le parking est gratuit, que la participation aux frais est libre et qu’il suffit de s’inscrire au numéro de téléphone ou au mail indiqués.

Mary CORDIALE