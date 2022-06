Marseille. Nouvelle séance de la Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Nouvelle séance de la Cellule de citoyenneté et de tranquillité (...)

Les polices nationale et municipale partenaires de la CCTP ©Destimed/RP

Les mineurs, convoqués en raison d’un décrochage scolaire, d’un grand taux

d’absentéisme ou de troubles à l’ordre public, sont reçus en présence de leur

responsable légal par la Commission, qui encourage la reprise de leur scolarité en favorisant le dialogue.

Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille en charge de la tranquillité publique, de la prévention, du Bataillon de marins-pompiers et de la sécurité, a prononcé un rappel à l’ordre solennel et des propositions d’accompagnement socio éducatif pour chacun, afin de favoriser une résolution de la situation par la prévention.

Avec l’appui des représentants du Parquet, des Polices nationale et municipale, et de l’Éducation Nationale et du tissu associatif local [1] la Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique a pour objectif de sensibiliser les jeunes et leurs familles à l’importance de la vie scolaire, tout en valorisant leur implication dans la vie de la cité.

Depuis 2020, plus de 120 jeunes ont été accompagnés dans le cadre de la CCTP et ont bénéficié d’un suivi personnalisé afin de reprendre une scolarité normale. Pour Yannick Ohanessian : « Le travail partenarial mené au sein de la Cellule permet à des jeunes de bénéficier d’un accompagnement pour retrouver le chemin de l’école. Je suis fier de ces actions d’accompagnement des jeunes vers la construction de leur citoyenneté, menées de concert avec les services de l’État et les associations locales spécialisées ».

