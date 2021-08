Marseille. Nuisances : les épiceries de nuit contraintes de fermer de 21h à 7h

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Nuisances : les épiceries de nuit contraintes de fermer de (...)

Pour la municipalité : "La vie nocturne marseillaise ne peut se faire au détriment de la tranquillité des riverains" © Hagay Sobol

« L’espace public doit rester un lieu vivant et où se côtoient toutes les Marseillaises et les Marseillais mais la vie nocturne marseillaise ne peut se faire au détriment de la tranquillité des riverains », insiste la municipalité.

Sources de nuisances sonores, olfactives, d’incidents sur la voie publique (rixes, ivresses publiques, dégradations des lieux communs, entraves à la circulation…) et d’insalubrité publique, la Ville de Marseille dès le 29 janvier 2021 a interdit par arrêté municipal la consommation d’alcool et la vente d’alcool à emporter dans les secteurs de la ville les plus touchés. Alors que la cité phocéenne connaît à nouveau cette saison estivale une fréquentation particulièrement importante, « il appartient à la municipalité de garantir le repos et la tranquillité de ses habitants. »

Ainsi l’équipe municipale a pris la décision de restreindre les horaires d’ouverture des épiceries de nuit à l’origine de nombreuses nuisances. Les épiceries concernées seront contraintes de fermer de 21h à 7h jusqu’au 31 août du lundi au dimanche puis du jeudi au dimanche du 1er septembre au 31 octobre 2021 inclus.

La rédaction

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site