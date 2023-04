Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Olivia Fortin nouvelle maire des 6e et 8e arrondissements

Olivia Fortin a été élue maire des 6e et 8e arrondissements et a ainsi succédé à Pierre Benarroche démissionnaire.

Olivier Fortin élue maire des 6e et 8e arrondisements de Marseille ©mairie des 6/8

Un vote en conseil d’arrondissements a élu Olivia Fortin qui s’est présentée au nom de la majorité du secteur afin de porter « avec force le projet du Printemps Marseillais en tant que maire des 6e et 8e arrondissements », a expliqué Olivia Fortin qui succède ainsi à Pierre Benarroche qui a démissionné de son poste. Démission qu’il justifie via un communiqué : « Le contexte actuel m’amène aujourd’hui à prendre une décision difficile. En 2017, alors que je travaillais dans le privé, mon employeur a entamé une procédure de licenciement à mon encontre. J’ai alors reçu le soutien de très nombreux collègues de mon entreprise dans cette épreuve, mais je n’en suis pas sorti indemne. J’ai obtenu réparation devant le Conseil des Prud’hommes du préjudice subi. Aujourd’hui, la rumeur fait ressortir cet événement douloureux. »

Il explique que « la dureté de ces atteintes m’affecte profondément et je ne veux pas que cela puisse être utilisé pour mettre en péril un projet collectif et un mandat que j’ai grande fierté à avoir porté depuis 2020. Améliorer le cadre de vie et les services publics rendus aux habitantes et aux habitants a toujours été ma priorité. La dureté du mandat de maire, ma difficulté à assumer aujourd’hui ces fonctions et la nécessité de retrouver une nouvelle dynamique pour l’équipe de ce secteur m’ont amené à transmettre ma démission de maire d’arrondissements au Préfet. Je fais toute confiance aux élus de la majorité et aux agents de la mairie de Bagatelle, pour poursuivre le formidable travail accompli jusqu’à présent ».

A la suite de cette démission Mad Mars, composante du Printemps Marseillais, a annoncé la candidature d’Olivia Fortin, qui était tête de liste du Printemps Marseillais lors des municipales, au poste de maire de ce secteur. Mad Mars écrit : « Depuis près de trois ans la majorité municipale de la ville de Marseille, forte de ses différentes composantes et de sa diversité, est au service des Marseillaises et des Marseillais et déploie des politiques publiques ambitieuses et courageuses dans tous les secteurs de la ville. Au sein du Printemps Marseillais, le collectif citoyen Mad Mars prend toute sa part de cette dynamique, avec l’intérêt général comme seule boussole et une volonté farouche de transformer notre ville. »

