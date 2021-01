Marseille. Ouverture le 11 janvier de la première Maison de la Justice et du Droit

Accueil > Aix Marseille > Justice > Marseille. Ouverture le 11 janvier de la première Maison de la Justice et du (...)

La première Maison de la Justice et du Droit ouvrira ses porte ce lundi 11 janvier à Marseille. Cette nouvelle structure, portée par la ville de Marseille, en partenariat avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’État, permettra de faciliter l’accès aux droits pour toutes les Marseillaises et tous les Marseillais.

La Justice et le Droit à portée de tous grâce à l’ouverture de leur Maison le 11 janvier à Marseille ©Balance de la justice/ CC0

Justice de proximité, résolution amiable des conflits, solutions alternatives aux poursuites judiciaires, actions de sensibilisation à la loi et à la citoyenneté, cet établissement municipal de près de 600m² propose désormais un ensemble de services essentiels à tous les Marseillais au sein d’un seul et même lieu. Implantée au 46, boulevard Capitaine Gèze dans le 14e arrondissement, la Maison de la Justice et du Droit rassemble en un lieu unique un grand nombre de professionnels du Droit (Avocats, Notaires, Huissiers, conciliateurs de Justice) et des associations spécialisées dans des domaines aussi divers que l’aide aux victimes, la médiation familiale, le logement ou la consommation.

Les plus précaires, pourront dorénavant bénéficier de consultations gratuites et confidentielles

Reçus par un greffier et deux agents d’accueil, les Marseillais, et notamment les plus précaires, pourront dorénavant bénéficier de consultations gratuites et confidentielles pour mieux connaître leurs droits et leurs devoirs dans tous les domaines de la vie quotidienne, engager les démarches utiles pour résoudre leurs difficultés, défendre leurs intérêts en tant que victime, mettre fin à un litige avec leur voisinage ou régler un désaccord familial ; en privilégiant toutes les fois où cela est possible une solution amiable plutôt que la saisine de l’Institution judiciaire. La Maison de Justice et du Droit a également pour objet de renforcer la présence judiciaire de proximité et de contribuer à la prévention de la délinquance. Les délégués du Procureur et les services de l’administration pénitentiaire seront présents pour faciliter l’exécution de certaines mesures judiciaires. Ce projet multi-partenarial sera inauguré officiellement le 10 février en présence des représentants de tous les partenaires.