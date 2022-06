Marseille. Perial Asset Management réalise l’acquisition de la tour emblématique ’La Marseillaise’

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Perial Asset Management réalise l’acquisition de la tour (...)

Perial Asset Management annonce l’acquisition de la tour emblématique « La Marseillaise » située dans le quartier d’Euroméditerranée à Marseille (2), auprès de la SCI Tour LM gérée par Swiss Life Asset Managers France et détenue par la Banque des Territoires, Cepac Foncière (filiale de la Caisse d’Epargne Cepac) et le groupe d’assurance Swiss Life France. Cette opération a été réalisée pour le compte de trois fonds gérés par Perial AM : la SCPI PFO, la SCPI PFO2 et de la SCI PERIAL Euro Carbone, labellisées ISR.

Tour La Marseillaise © Destimed/RP

« L’acquisition de "La Marseillaise" illustre parfaitement la stratégie d’investissement de Perial AM. La qualité de l’immeuble, sa localisation privilégiée dans une métropole dynamique, véritable trait d’union entre l’Europe et la méditerranée, en font une opération de choix pour la valorisation du patrimoine de nos fonds. » explique Eric Cosserat, Président Directeur Général de Perial Asset Management.

Un actif iconique

Conçue par l’architecte Jean Nouvel, lauréat du Prix Pritzker, la tour « La Marseillaise » livrée en 2018, est reconnaissable par ses couleurs et ses formes, qui, selon les angles de vues, dévoilent 27 nuances de bleu, blanc, rouge. Contextualiste, Jean Nouvel s’inspire du territoire, de ses caractéristiques. Pour « La Marseillaise », le bleu du ciel, le blanc de la roche calcaire et le rouge des toits marseillais. Un hymne

au territoire. Ainsi naissait une « nouvelle » Marseillaise.

Sa façade extraordinaire et les spécificités écologiques de sa construction ont permis à la tour d’être désignée 2e plus beau gratte-ciel à l’Emporis Skyscraper Award de l’année 2018, un prix distinguant les plus remarquables gratte-ciel, décerné par l’entreprise allemande Emporis.

La Marseillaise, une tour exemplaire…

La Marseillaise développe une surface de près de 38 000 m² répartis sur 33 niveaux, dont : une majorité de bureaux (34 318m²), des commerces (673m²), un RIE (2 615m²) et des archives (215m²). Le projet de construction a été porté avec conviction par Marc Pietri, fondateur du Groupe Constructa. L’actif, est aujourd’hui entièrement loué à 15 locataires de premier rang. Parmi eux, la Métropole Aix-Marseille occupe près de la moitié du bâtiment, aux côtés du groupe Orange, de la Cepac Caisse d’Epargne, Haribo Ricqles ZAN, Groupe Constructa, Financière du Steir, Ville de Marseille, Sodexo, Swiss Life AM, et plusieurs commerces.

La tour dispose d’un état locatif solide avec une durée moyenne sécurisée des baux supérieurs à 8 ans. Avant-gardiste à sa conception, la tour répond parfaitement aux nouveaux usages et attentes des locataires, tant en termes de flexibilité de ses plateaux (grands plateaux lumineux d’environ 1 300 m², divisibles, proposant environ 3 000 postes de travail au total) que de services proposés : terrasses végétalisées, un restaurant d’entreprise, d’une crèche, une conciergerie physique et digitale connectée

à l’application smartphone de la tour, un service d’accueil ainsi qu’un « business event center » géré par World Trade Center Marseille Provence, un club des entrepreneurs, et des commerces en rez-de-chaussée. Les équipes de Constructa Asset Management pilotent la gestion de l’ensemble de la tour.

… qui affiche les meilleures certifications environnementales

En ligne avec les exigences drastiques en termes de développement durable de Perial AM, l’actif est certifié HQE Excellent, WiredScore Gold, Certification LEED Gold Core and Shell. La tour « La Marseillaise » est reliée à la centrale de géothermie marine Thassalia, ce qui est une première pour un IGH en France. Pour ce qui est de la climatisation, la tour s’insère dans une boucle d’eau qui capte la fraîcheur directement dans l’eau dans la Méditerranée. Cette installation permet de réduire de 40% de réduction de consommation d’énergie et de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Des panneaux solaires viennent compléter les apports énergétiques de l’IGH.

Une localisation prime, plébiscitée par le marché

L’édifice de 135 mètres niché en plein cœur du projet des Quais d’Arenc, bénéficie du dynamisme du quartier Euroméditerrannée, premier marché tertiaire de Marseille. La métropole Aix-Marseille a par ailleurs signé un premier trimestre locatif 2022 record avec 50 710 m2 placés de bureaux. Les taux d’occupation sont d’ailleurs proches de 100% pour la majorité des immeubles de la zone.

Situé à proximité de deux lignes de tram, d’une station de TER et d’une ligne de métro, l’actif bénéficie d’une excellente desserte en transports en communs. L’accessibilité routière et aéroportuaire est aussi de premier plan grâce à sa localisation en bordure de port mais aussi des axes A55 et A7 reliant l’aéroport Marseille Provence.

« Cette nouvelle acquisition conforte nos convictions dans la dynamique et le potentiel exceptionnel de la ville, de la Métropole et du projet Euroméditerranée. La Marseillaise rejoint le patrimoine sous gestion par Perial AM déjà bien établi sur la cité phocéenne avec des actifs comme Totem, Espace Gaymard, Rue Saint-Ferréol. Notre portefeuille s’approche désormais de 6 milliards d’euros d’actifs situés dans les principales métropoles européennes. », indique Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de Perial Asset Management.

