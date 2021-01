Marseille. Piétonnisation du centre-ville les samedis 23 et 30 janvier 2021

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Piétonnisation du centre-ville les samedis 23 et 30 janvier (...)

Afin de soutenir l’activité des commerçants durant la période de soldes d’hiver et dans ce contexte de crise sanitaire inédite, la mairie de Marseille a décidé de rendre le centre-ville aux piétons les samedis 23 et 30 janvier 2021 entre 10 heures et 17 heures. Ainsi, les Marseillais peuvent regagner leur domicile avant 18 heures, l’horaire du couvre-feu.

Plusieurs rues du centre-ville de Marseille sont rendus aux piétons en cette période de soldes (Photo archives Destimed)

Le périmètre concerné est délimité dans un cœur de ville apaisé, situé entre les rues Pythéas, Saint-Ferréol, Mongrand, Breteuil et Jean-Ballard. Toutefois, compte tenu du contexte sanitaire, la mairie de Marseille n’a pu proposer aux chalands des animations afin d’éviter tout regroupement statique de la part des visiteurs. La présence de la police municipale sera augmentée en particulier dans cette zone durant cette période.

Permettre aux Marseillais de faire leurs courses en centre-ville

En cette année particulière, la municipalité souhaite permettre aux Marseillais de faire leurs courses en centre-ville sans problématiques d’hygiène sanitaire jusqu’à la réouverture des bars et restaurants. Ainsi, elle a installé des toilettes sèches temporaires adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) depuis le 12 décembre 2020 jusqu’au 24 janvier 2021 dans le centre-ville de Marseille sur les sites suivants : Place Estrangin (13006) - Place de Rome (13006) - Place Lulli (13001) - Place du Général de Gaulle (13001) - Place Sadi Carnot (13002). L’entretien des cabines de toilettes (enlèvement des déchets - nettoyage - remise de sciure et papier toilette) se fait 2 fois par jour en semaine et 3 fois en week-end.

Consommons local !

Une plateforme Internet pour accompagner la numérisation des commerçants marseillais dans ce contexte sanitaire inédit : Afin d’accompagner les commerçants, la municipalité a lancé le vendredi 13 novembre dernier, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches du Rhône et les associations de commerçants du territoire, le site consommonslocal.marseille.fr. L’objectif de cette plateforme web est de promouvoir les commerces de proximité en défendant le « consommer local » et en proposant différents services d’achat adaptés à la situation (click & collect, livraison, e.shop). A ce jour, plus de 700 de produits à “shopper” issus des 300 commerces indépendants marseillais inscrits sont référencés sur ce site. Chaque semaine, une sélection de produits, établie par les associations de commerçants, change de manière à faire participer un maximum d’enseignes.

