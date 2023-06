Marseille. ’Prenez Place’ sur la place Sébastopol ce dimanche 18 juin

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. ’Prenez Place’ sur la place Sébastopol ce dimanche 18 (...)

La première édition de la manifestation « Prenez Place » journée d’animation festive se tiendra le dimanche 18 juin de 10 heures à 18 heures sur la place Sébastopol (4e). La ville de Marseille organise cet événement « autour du projet de requalification de la place Sébastopol, qui doit participer à la ville résiliente de demain, et permettra ainsi de redonner de l’attractivité au quartier, conforter le dynamisme économique de la place, promouvoir une circulation apaisée et inclusive, et désimperméabiliser et végétaliser cet espace ».



Le projet de réaménagement de la place Sébastopol, avance : « Après une première réunion publique d’information et la prise en compte des plus de 800 participations au questionnaire relatif à l’état des lieux, la seconde phase débute avec l’expérimentation de la piétonnisation temporaire de la place et le démarrage de la co-construction du programme d’aménagement. » Dans ce cadre, la ville de Marseille et la Mairie des 4e et 5e arrondissements invitent les Marseillaises et les Marseillais à participer à la première édition de la manifestation « Prenez Place ! » : une journée d’animation festive sur la place Sébastopol ce dimanche 18 juin de 10h à 18h, pour une journée de rencontre et de partage intergénérationnel.

Cette action permet de sensibiliser les riverains et usagers de cet espace aux enjeux de sa requalification grâce à différents villages installés sur la place :

● Le stand de la Ville informera sur la concertation et le projet de requalification de la place Sébastopol ;

● Le village des enfants accueillera de grands jeux familiaux proposés par la ludothèque Terre Ludique ainsi qu’un atelier de pratique de vélos insolites. Le Collectif Vélos en Ville proposera toute la journée des initiations à la pratique du vélo en toute sécurité autour de la place pour les enfants ;

● Le village des associations regroupera 13 associations engagées sur le territoire ;

● Le village gourmand permettra aux visiteurs et visiteuses de se restaurer auprès des commerçants de la place et ceux habituellement présents sur le marché.

Les animations proposées :

● Animation d’un atelier participatif ludique à partir de l’outil « carte de Gulliver » : une photo aérienne de la place Sébastopol imprimée sur bâche en très grand format, sur laquelle vous pourrez vous déplacez comme si vous étiez des géants !

● Couzy / UP Cycling : Atelier de couture zéro déchet, stand de sensibilisation et de vente de créations surcyclées produites localement.

● Réseau Compost Citoyen PACA : Sensibilisation et jeux autour du compostage et de la faune du compost

● Atmo Sud : Sensibilisation à la pollution de l’air grâce à des ateliers de montage de microcapteurs

● France Nature Environnement PACA : Atelier et jeux autour de la biodiversité

● Citiz Provence : Découverte des voitures en libre service depuis 2018 sur la place Sébastopol.

● L’atelier de Toune : Atelier street art écologique et collectif.

● La Fresque du Climat : Réalisation d’une fresque du climat

● La Roue Marseillaise : Jeu de rôle La Dame de Condé, visant à faire réfléchir et à susciter le débat à propos de l’économie.

● Alternatiba Marseille : Enquête et quiz sur la mobilité.

● Association GERM : Panneaux explicatifs et un jeu sous forme de maquette permettant de comprendre , comment fonctionne la biodiversité.

● GreenPeace : Promotion de la sobriété énergétique à l’aide de quizz. Activités ludiques autour de l’alimentation et des transports.

● La ficelle : Activité de recyclage de sac de supermarché cabas en accessoires.

● Body Nature : Distribution d’échantillons de produits d’entretien et produits cosmétiques bien-être bio et écologique + mini-jeux pour les enfants.

Conditions de circulation et stationnement

La circulation est interdite (sauf véhicules organisateurs, véhicules de secours et soins à domicile, vélos, trottinettes et engins de déplacement personnel non motorisés) aux horaires et sur les voies suivantes :

Le dimanche 18/06 de 9h30 à 19h30

sur la place Sébastopol du n°2 au n°7.

sur la rue George entre la rue Edmond Dantès et la place Sébastopol.

sur la rue Edmond Dantès côté impair entre la rue George et le n°29.

sur la rue George entre la rue Abbé de l’Épée et la rue Edmond Dantès sauf

riverains.

Le stationnement est interdit et considéré comme gênant aux horaires et sur les voies suivantes :

Du samedi 17/06 - 14h au dimanche 18/06 - 19h30 :

sur le terre plein central de la place Sébastopol.

Du samedi 17/06 - 20h au dimanche 18/06 - 19h30 :

sur la place Sébastopol du n°2 au n°7 (sauf GIG GIG et véhicules autopartage immobilisés).

sur la place Sébastopol entre le boulevard Georges Clemenceau et la rue Marx Dormoy côté terre plein central (sauf véhicules organisateurs).

sur la rue George entre la rue Edmond Dantès et la place Sébastopol.

sur la rue Edmond Dantès entre la rue George et le n°29 sauf clients Picard de 9h à 12h45.