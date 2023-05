Marseille Provence Gastronomie : qui a dit que la gourmandise était un péché ?

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille Provence Gastronomie : qui a dit que la gourmandise était un (...)

Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme

Isabelle Brémond, rappelle que la gastronomie, depuis 2019, est une filière prioritaire qui fait l’objet d’une action continue. « Depuis le début de l’année nous avons eu les dîners préhistoriques à la Grotte Cosquer, nous avons organisé une opération dans le cadre du Forum Europe-Afrique et le street food festival se tiendra du 15 au 17 juin sur l’esplanade de la Major avec 22 restaurateurs, huit brasseries et des vignerons, sans oublier, bien sûr, les dîners insolites. En fait nous travaillons sur toute la filière, de l’agriculture à la table et cela porte ses fruits puisque nous disposons maintenant d’une gastronomie qui s’appuie sur de nombreux chefs étoilés mais aussi sur une gastronomie du quotidien accessible au plus grand nombre ».

Elle indique également que, jusqu’au mois de novembre 2023, le Food Truck MPG (re)part à la conquête des Bouches-du-Rhône. A son volant se succéderont des personnalités emblématiques de la gastronomie Provençale. Le but de cette opération étant de faire (re)découvrir les grands classiques et incontournables de la cuisine provençale. “Faites monter l’aïoli”, “Mets de l’huile”, “La bande à pistou”, “C’est pas de la daube”, “Y’a du rab”… sont autant de thématiques abordées qui donneront l’eau à la bouche au public

Marie-Pierre Fabre, présidente du Fonds de dotation Compagnie Fruitière

Marie Pierre Fabre est engagée sur le terrain pour l’accès à une alimentation saine et respectueuse de l’environnement pour tous, avec l’équipe de son fonds, celle qui est aussi pharmacienne a monté des opérations à Marseille avec l’Armée du Salut (une cuisine mobile dédiée aux personnes en logement d’urgence) ; l’École Comestible Provence (sensibilisation à l’alimentation durable à l’école) ; Ferme Urbaine Le Talus (atelier pour une alimentation saine, locale et durable) ainsi qu’en Afrique. Elle explique : « La Compagnie fruitière a su établir des relations de confiance entre la France et l’Afrique dans une logique de RSE. Ainsi nous favorisons l’accès aux soins avec la création de deux hôpitaux, un au Cameroun l’autre en Côte d’Ivoire. Nous travaillons aussi sur l’accès à l’éducation, les transports scolaires ».

Nicole et Étienne Weber, co-gérants du Pain Salvator

Nicole et Étienne Weber sont des passionnés de pains, qui ont eu envie d’ouvrir la boulangerie qu’ils ne trouvaient pas. La boulangerie café Pain Salvator, boulevard Salvator, dans une ancienne boutique de fourreur puis de robe de mariés. Chez eux, on déguste, on partage, on rencontre et on mange des produits maison 100% bio de manière éco-responsable. « Cette boulangerie Café, c’est un moyen pour nous de faire à notre échelle un pas pour la planète, pour notre santé en rendant accessible un pain bio de qualité. Il faut sortir de la malédiction de la baguette faite avec de la farine raffinée. Le pain se partage, il se donne à tout le monde, à la mémé du coin, au sportif, à la mère de famille… C’est un mélange d’eau, de farine, de sel et surtout de levain que nous voyons comme un retour à l’essentiel », explique Nicole Weber.

