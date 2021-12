Marseille. Provepharm Life solutions obtient l’autorisation de produire ses principes actifs pour les États-Unis

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Provepharm Life solutions obtient l’autorisation de (...)

Michel Féraud, PDG de Provepharm Life Solutions ©Marion Alcazar

Provepharm Life Solutions, laboratoire pharmaceutique indépendant français qui réhabilite des molécules connues, a obtenu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) de produire ses propres ingrédients pharmaceutiques actifs (APIs), nécessaires à la fabrication de ses médicaments, à destination du territoire américain.

« C’est là une vraie fierté pour nous », se félicite Michel Feraud, PDG de Provepharm Life Solutions qui rappelle qu’après avoir inauguré en 2019 son tout nouvel atelier de production au sein du technopôle de Château-Gombert à Marseille (13e), Provepharm avait très rapidement obtenu le certificat BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), délivré à la suite d’une inspection de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), pour la production de ses propres principes actifs au sein de son atelier de production et à destination des pays européens.

L’autorisation FDA, poursuit-il : « Nous permet de valider un pan majeur de notre stratégie : gagner en maîtrise de production et augmenter notre indépendance. La pandémie du COVID-19 a montré à quel point ces sujets sont décisifs au niveau mondial et aussi pour l’industrie française. Aujourd’hui, nous pouvons pleinement assumer notre responsabilité pharmaceutique en maitrisant toujours plus l’ensemble de notre chaine d’approvisionnement ». En ligne avec son plan stratégique Horizon 2025, Provepharm a maintenant étendu cette validation auprès des autorités américaines. Cette autorisation renforce la maitrise de sa production, ainsi que sa sûreté et permet au laboratoire d’accélérer l’obtention de ses premiers lots cliniques.

Les cinq piliers de la stratégie du groupe

Une étape importante dans la réalisation de la stratégie du groupe qui s’appuie sur cinq piliers : la croissance externe avec l’acquisition de produits ou de sociétés ; le développement interne en diversifiant le portefeuille de produits ; la transformation commerciale en étendant les canaux de vente ; la maîtrise de la production et, enfin, l’excellence opérationnelle.

Le parcours est long, périlleux pour obtenir cette validation

« Provepharm est désormais en mesure de développer et de valider en interne ses synthèses de principes actifs. Le procédé validé est ensuite transféré sous licence chez les partenaires industriels du groupe. Pour cela il a fallu produire pendant deux ans lors desquels des contrôles ont eu lieu afin de vérifier que la production était conforme aux exigences européenne et américaines. Deux années pendant lesquelles on réalise des stocks non utilisables tant que l’on a pas obtenu d’autorisations. Nous sommes sur du temps long, si l’autorisation ne vient pas l’entreprise risque de couler », explique Michel Feraud qui met en exergue que le parcours est long, périlleux pour obtenir cette validation : « Mais il nous garantit dix ans d’exclusivité en Europe et sept ans aux Etats-Unis », insiste-t-il. Un marché où, pour poursuivre son développement Provepharm Life solutions a fait l’acquisition, en 2020, d’Apollo Pharmaceuticals USA, société spécialisée dans la commercialisation de produits injectables stériles pour le milieu hospitalier.

Nous finalisons l’achat d’un terrain

Provepharm continue de développer son portefeuille de produits en interne et envisage une nouvelle opération de croissance externe prochainement pour dérouler sa feuille de route. « Nous finalisons l’achat d’un terrain mitoyen au nôtre qui sera dédié à la production de produits pilotes ». Et la garantie de nouveaux emplois pour un groupe qui a déjà embauché trente personnes l’année dernière. De plus le groupe envisage « l’acquisition d’une société européenne l’an prochain ».

« Accompagner les ambitions de croissance du groupe »

« Nous sommes ravis d’accueillir Damien Holly pour accompagner cette nouvelle étape de notre développement, qui est déterminante pour notre croissance », dévoile Michel Feraud. En effet, pour accompagner son développement industriel à l’international, Provepharm a nommé cet été Damien Holly au poste de Directeur des Opérations et Management de la Qualité. Ce chimiste irlandais, professionnel de la chaîne d’approvisionnement, a dirigé plus de 40 installations de production, gérant les opérations quotidiennes pour des entreprises telles que Novartis, Pfizer ou Eli Lilly.

« C’est un réel honneur pour moi de rejoindre Provepharm. J’ai tout de suite adhéré au projet qui m’a été présenté et je suis convaincu que mon expertise sur des postes techniques et opérationnels en production, couplée à mon expérience à l’international, permettra d’accompagner les ambitions de croissance du groupe », déclare Damien Holly.

Michel CAIRE

A propos de Provepharm Life Solutions

Provepharm Life Solutions est un laboratoire pharmaceutique indépendant français. S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience, il revitalise des molécules connues et matures, notamment des antidotes et des agents de coloration en chirurgie. Provepharm Life Solutions est un laboratoire pharmaceutique indépendant français. S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience, il revitalise des molécules connues et matures, notamment des antidotes et des agents de coloration en chirurgie. L’expertise historique de l’entreprise en chimie fine permet de redéfinir les exigences de pureté des principes actifs et peut ainsi maximiser leur potentiel thérapeutique pour explorer de nouvelles indications jusqu’alors ignorées. La stratégie de Provepharm a été couronnée d’un premier succès avec la mise au point d’une nouvelle voie de synthèse brevetée du bleu de méthylène. L’entreprise a ainsi pu obtenir, avec ce nouveau principe actif, des autorisations de mise sur le marché (AMM) dans plus de 30 pays et poursuit son expansion à l’international. Créé en 1998 et implantée à Marseille (France) et à Philadelphie (États-Unis), Provepharm Life Solutions compte plus de 90 collaborateurs. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 48,5M€ en 2020. Après avoir levé 42,5M€ en 2019, la société obtient un financement de 120M€ en septembre 2021 auprès de Tikehau Capital qui rejoint ainsi le pool bancaire historique du groupe composé de Société Générale, BNP Paribas, Banque Populaire Méditerranée, Crédit Agricole Alpes Provence et Bpifrance.



