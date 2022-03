Marseille. Rassemblement pour la Paix : l’Hôtel de ville aux couleurs de l’Ukraine

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille. Rassemblement pour la Paix : l’Hôtel de ville aux (...)

l’Hôtel de ville de Marseille aux couleurs de l’Ukraine ©Ville de marseille

Plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreux jeunes, ont répondu à l’appel de la ville de Marseille à un rassemblement pour la paix ce jeudi 3 mars à 18h30 devant l’Hôtel de Ville. Une manifestation qui a également vu nombre de participants du Sommet européen des Régions et des Villes. Avant que la Mairie ne soit illuminée aux couleurs de l’Ukraine, alors que s’élevait l’hymne européen, Benoît Payan se faisait l’écho du message du Maire d’Odessa : « Chers habitants de notre ville sœur de Marseille, nos projets étaient différents, nous préparions un programme culturel pour fêter les cinquante ans de notre jumelage ». Mais la guerre est passée par là :

« Merci pour votre soutien. C’est dans l’adversité que l’on reconnaît ses amis. Je remercie l’ensemble des Marseillais pour leur aide et leur soutien pour les Odessites et le peuple ukrainien ». Le maire d’Odessa poursuit : « Soyez-en certain, Odessa est une ville héros qui va se battre pour sa terre, son pays, sa liberté et nous nous retrouverons pour fêter la victoire ».

Michel CAIRE