Marseille. Réforme des retraites : La mobilisation ne faiblit pas

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Réforme des retraites : La mobilisation ne faiblit (...)

(Photo Joël Barcy)

Ce cortège dense qui a traversé le centre-ville à partir de 14 heures- du Vieux-Port en direction de la porte d’Aix via la rue de la République- en famille, amis, militants, a réuni quelque 140 000 personnes à Marseille selon les syndicats, 12 000 selon le décompte de la préfecture de police. Si les chiffres sont légèrement en baisse par rapport aux deux premières manifestations et à peu près équivalents à celle du mardi 7 février, au vu du rapprochement des mobilisations et un week-end de départs en vacances, on peut avancer qu’il s’agit d’un mouvement social qui ne faiblit pas.

Selon l’intersyndicale la prochaine manifestation se tiendra le 16 février « Et si le gouvernement s’entête, un pays "à l’arrêt" le 7 mars ».

La rédaction