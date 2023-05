Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Réforme des retraites : un 1er Mai qui fera date...

Quelque 130 000 personnes ont manifesté ce 1er mai à Marseille (Photo Joël Barcy)

A Marseille on bat le pavé aussi en famille (Photo Joël Barcy)

Ce 1er Mai 2023 arrivait au terme de vacances et d’un long week-end, après des mois de mobilisation contre la réforme des retraites, le 49.3, la validation par le Conseil Constitutionnel. Dans ce cadre, Il s’agissait d’un véritable test pour les syndicats. Force est de constater que la mobilisation a été réussie à Marseille puisque, selon l’intersyndicale, 130 000 personnes (11 000 selon la Police) ont défilé de la Porte d’Aix à la Canebière ce lundi.

A Marseille l’ambiance est bon enfant, souvent c’est en famille qu’on bat le pavé. Pour les manifestants « il est important d’être là ». « Même si Macron est sourd il faut continuer à montrer que le peuple est contre cette réforme », insistent-ils. Parmi eux, il en est qui sont des habitués, de longue date, des défilés, d’autres qui le sont devenus avec cette réforme des retraites et certains qui sont encore des novices de l’exercice qui précisent : « Mais là, vraiment, il faut réagir ». Certains rappellent même « avoir utilisé le vote Macron lors de la présidentielle non pas pour avoir une réforme de la retraite mais pour faire barrage à Le Pen ».

Du côté des responsables syndicaux il n’est point question de lassitude ou de fatalisme. Daniel Petrucci, président régional de la CGC, traduit bien l’état d’esprit régnant : « Pour nous ce 1er Mai est historique. Il faut en effet savoir que cela fait 14 ans que nous n’avions pas manifesté pour le 1er mai. Mais là, la situation est différente, la colère est toujours là face à une réforme qui est toujours aussi injuste pour ne pas dire encore plus déséquilibrée depuis que le Conseil constitutionnel a retoqué les seuls semblants d’avancées sur les femmes et les seniors. Alors le front social est toujours aussi uni et nous allons continuer à lutter ».

Pour Caroline Chevé FSU : « La mobilisation est là, elle prouve que, majoritairement, nous ne voulons pas de cette réforme et que nous n’allons pas lâcher. Ce pouvoir ne peut pas continuer à gouverner le pays seul, sans entendre la colère et les désaccords et en s’en prenant à ceux qui travaillent au quotidien et qui font tourner le pays ».

Franck Bergamini, UD FO, indique pour sa part : « Ce 1er mai est le début de la 2e mi-temps. Alors, si le gouvernement croit que c’est un baroud d’honneur il se trompe lourdement. L’unité syndicale est toujours aussi forte et le Président ferait bien d’entendre la colère et de ne pas sortir le décret d’application. Ce pouvoir est faible, un pouvoir fort n’aurait jamais interdit la distribution de cartons rouges à l’entrée d’un stade et tout le monde en est conscient et les salariés nous disent qu’il faut y aller, se faire entendre. Alors, s’il ne sait pas ce que c’est nous allons lui apprendre ce que c’est que la pénibilité ».

Jessica Jadé, CGT, ajoute : « Le passage en force du gouvernement n’a pas affaibli le mouvement, la colère est toujours là. Le gouvernement ferait bien de comprendre que la réforme des retraites n’est que la goutte d’eau qui a fait débordé le vase. Les gens n’en peuvent plus de leurs conditions de travail, de leur salaire, du coût de la vie ».

Malka Darmon, CFDT que « malgré la musique, les chants, il ne faut pas croire que nous sommes heureux d’être là. Si nous y sommes c’est parce que nous n’avons toujours pas été entendus sur la réforme des retraites et il va bien falloir que le gouvernement nous entende ».

Enfin, il est à noter que les syndicats annoncent un renforcement de leurs organisations avec ce mouvement.

Reportage vidéo Joël BARCY - Rédaction Michel CAIRE