Marseille. Rencontre ’Parlons In/Justice’ ce 21 mars à 9 heures

Les crises que nous traversons actuellement, révélées notamment par l’ampleur de la crise sanitaire, ont largement fragilisé notre société. Les avocats sont au plus près de nos concitoyens dans leurs cabinets, pour entendre les expériences d’injustice et les besoins de justice. Les injustices naissent d’un accès aux droits déficient, incitant à renoncer à ses droits. C’est dans ce contexte et dans la perspective des élections présidentielle et législative à venir que le Conseil national des barreaux (CNB) a souhaité s’inscrire en portant le projet « In/Justice ».