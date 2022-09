Marseille. Retour sur... Pose de la première pierre de Grand Central

Rémi Feredj, Directeur Immobilier de La Poste Groupe et directeur Général de La Poste Immobilier, Pierre Bressollette, président d’Akadea, Emmanuelle Baboulin, membre du Comex d’Icade en charge de la Foncière Tertiaire et Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade, ont posé la 1ère pierre de Grand central à Marseille, en présence de Mathilde Chaboche, adjointe au maire de Marseille en charge de lʼUrbanisme et du Développement harmonieux de la ville.

Idéalement situé à proximité du Vieux-Port de Marseille et à proximité du secteur Euroméditerranée, cet immeuble emblématique, anciennement détenu et occupé par La Poste, a été construit en 1936 par l’architecte Auguste Bluysen. Arkadea, promoteur de l’opération, a retenu l’agence Sud Architectes pour réaliser la restructuration lourde du bâtiment, en s’appuyant sur les équipes opérationnelles d’Icade Promotion et de La Poste Immobilier.

Ce bâtiment historique et remarquable fait l’objet d’une réhabilitation de grande ampleur depuis octobre 2021, date de démarrage du chantier. L’objectif est de conserver l’âme du bâtiment, sa majesté si caractéristique des années 30, de valoriser son histoire et de l’adapter aux usages actuels.

Dans ce cadre, le grand hall d’honneur et les cages d’escalier monumentales sont conservés tandis que les équipements techniques sont modernisés pour répondre aux plus grandes exigences environnementales et servicielles d’un bâtiment tertiaire du 21e siècle.

« Grand Central » comptera à terme, près de 8 500 m² de bureaux, incluant notamment un espace de coworking en rez-de-chaussée, une offre de services et de restauration, ainsi qu’une terrasse de plus de 110 m² en rooftop, offrant une vue panoramique sur le quartier, Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port. L’opération, livrée fin 2023, mobilisera 50 compagnons au plus fort du chantier et vise les plus hautes certifications environnementales (HQE BD Excellent et Breeam RFO Very Good, Label WiredScored Gold). De son côté, la commercialisation des espaces, lancée par Icade en début d’année, est en cours.

8 500 m² de surface utile en R+6, entièrement classée ERP de 2e catégorie

6 000 m2 de bureaux répartis sur 5 niveaux avec des plateaux divisibles d’environ 1 200 m2 pouvant accueillir 120 personnes par niveau

Un espace de coworking d’environ 536 m² en rez-de-chaussée, directement connecté à la cour

Un espace restauration de 137 m²

Des salles de réunion et un auditorium de 65 places en sous-sol

Un espace forme de 87 m²

Un rooftop de 110 m² avec vue panoramique sur Marseille

Arkadea est un promoteur immobilier national créé en 2017, issu du partenariat entre La Poste Immobilier et Icade. Son ambition est de construire des logements, des bureaux et des commerces où le bien vivre ensemble nourrit le bien-être de chacun. Arkadea base sa démarche sur la proximité, l’écoute et la co-construction avec ses clients et les collectivités locales afin de répondre au mieux à leurs aspirations. Chaque jour il innove pour offrir des lieux de vie de qualité, à haute performance environnementale, pensés pour aujourd’hui et pour demain. Sa force est de proposer une offre durable et novatrice, en enrichissant ses réalisations de services de proximité et d’espaces partagés qui simplifient le quotidien de tous et de chacun et favorisent le lien social. Arkadea mène 30 projets dans toute la France et a livré en 2021 plus de 500 logements.

A propos de La Poste Immobilier

Foncière engagée de La Poste Groupe, La Poste Immobilier gère, développe, entretient et valorise un parc de plus de 6 millions de m² et près de 10 000 immeubles tertiaires, industriels et commerciaux partout en France, grâce à 8 directions régionales qui lui permettent de tisser des liens étroits avec les acteurs des territoires. Forte d’un patrimoine historique et emblématique, La Poste Immobilier a su développer une expertise unique en rénovation et valorisation de

bâtiments remarquables. Au service du Groupe et de ses branches, elle adapte et réinvente le patrimoine immobilier de La Poste pour qu’il continue à battre au rythme des vies d’aujourd’hui et des besoins de demain. Foncière responsable, La Poste Immobilier s’engage pour faciliter les livraisons propres du dernier kilomètre, revitaliser les centres-villes et les bourgs, soutenir les entreprises locales et l’économie circulaire et améliorer la biodiversité sur ses parcelles, en mettant ses compétences au service d’un parc à l’ampleur et à la diversité inégalées.

A propos D’Icade

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 31/12/2021 de 15,5 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2021 de 1,1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus

saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.