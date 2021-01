Marseille : SafeBrands passe sous tutelle du groupe britannique CentralNic

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille : SafeBrands passe sous tutelle du groupe britannique (...)

©SafeBrands

SafeBrands propose une gestion de l’enregistrement pour tous les domaines de premier niveau et une large gamme de services à valeur ajoutée pour la gestion des domaines et la protection de la marque, y compris l’hébergement sécurisé, l’optimisation DNS et la gestion SSL. L’entreprise phocéenne s’adresse uniquement aux clients francophones. CentralNic qui opère dans le monde entier avec des clients dans presque tous les pays, prévoit d’étendre les services de Safebrands à d’autres langues, grâce à son offre mondiale Brand Services, qui sert actuellement les clients dans le monde entier par l’intermédiaire d’équipes basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande, et d’autres pays.

« Un avenir très prometteur »

« L’acquisition de SafeBrands est une étape importante pour CentralNic dans notre stratégie visant à fournir des services complets de protection des marques et des noms de domaine numériques de bout en bout aux entreprises clientes, à l’échelle mondiale », explique Ben Crawford, PDG de CentralNic Group. « Les produits de protection de la marque de SafeBrands aideront CentralNic à élargir davantage ses capacités dans ce domaine, créant ainsi une gamme de solutions inégalée pour nos clients actuels et futurs ». Cela positionne CentralNic en tant que champion européen de la gestion du portefeuille de domaines d’entreprise et de la protection de la marque en ligne, ainsi que l’un des trois premiers leaders mondiaux disponibles pour servir les clients dans n’importe quel pays. « Dans le marché en pleine croissance des noms de domaine, SafeBrands a l’occasion de se joindre à la famille CentralNic avec l’ambition claire de créer un leader mondial dans la gestion des domaines d’entreprise, la protection de la marque en ligne et la sécurité DNS », se félicite Charles Tiné, fondateur et PDG de SafeBrands. « Nous partageons de nombreuses valeurs communes qui se reflètent dans les nombreuses synergies entre nos équipes et les plateformes techniques. Les ressources et la stratégie de croissance de CentralNic s’harmonisent avec nos ambitions et annoncent un avenir très prometteur ».

Dominique GONOD #techsnooper