Marseille. Santé : Un médecin alerte sur les capacités cardiaques des ados

Hervé Collado est médecin du sport et vice président de l’association M24 (Photo Joël Barcy)

Le cœur c’est un muscle

Consoles de jeux, smartphones, réseaux sociaux, les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Or, résume Hervé Collado, « le cœur est représentatif de tous les muscles. S’il ne travaille pas il s’atrophie et s’affaiblit. Résultat chez nos ados la pompe cardiaque a nettement moins de capacité. L’exemple est la jambe dans le plâtre, faute de marcher le diamètre diminue. Pour le cœur c’est autant d’activités qu’on ne pourra plus faire et des risques à terme. »

Maladies en série

A cette sédentarité s’ajoute la consommation de junk food, faite de sucres et de graisses. Le cumul sédentarité et consommation d’aliments transformés génère un cocktail explosif. « Les maladies liées à cette capacité cardio-vasculaire réduite sont multifactorielles », estime Hervé Collado. « Cela va de l’hypertension avec des risques d’AVC au diabète en passant par la possibilité de développement de cancers. Au-delà la sédentarité entraîne aussi parfois des problèmes psychologiques et psychiatrique dus à l’absence de sociabilité ». Si s’ajoute à cela le développement accru de l’intelligence artificielle « même notre cerveau va être au repos alors il est urgent de se bouger les fesses ! », conclut le médecin.

Surfer sur les JO avec M24

Pour pallier ces problèmes de santé chez les jeunes, Hervé collado, compte surfer sur les JO. Avec l’association M24 dont il est le vice-président, il intervient dans les lycées avec une diététicienne pour sensibiliser les jeunes à une meilleure hygiène de vie. « Je leur dis que s’ils veulent vivre en bonne santé c’est maintenant qu’il faut agir. Qu’ils doivent mieux s’alimenter, faire une activité physique au moins modérée. Si on ne profite pas de cet événement exceptionnel on aura raté quelque chose ».

Si rien n’est fait, pour ce médecin sport « Il est fort probable que, pour la première fois depuis des décennies, les enfants et ados d’aujourd’hui aient une espérance de vie qui va dégringoler ».

Au lycée ORT, une prise de conscience

Dans le cadre d’une intervention d’Hervé Collado à la mi-mai, des élèves de première du lycée Ort à Marseille ont mené une enquête pour connaître le mode de vie des jeunes de l’établissement. Un vaste questionnaire, révélateur des habitudes.

Brièveté des repas, petits déjeuners souvent sautés, consommation excessive de soda. Tous ont peu ou prou conscience que ce n’est pas bien, que ce cocktail peut mener à des problèmes de santé à long terme mais, note Mathilde, « on est nés avec les réseaux sociaux, on est conscients que ce n’est pas bien d’avaler un repas en 15 minutes, qu’il faut faire du sport, tout ça mais on est habitués quoi ». « On reste dans notre bulle en se disant que ce n’est pas grave. On est dans l’adolescence, on a envie de faire ce qu’on aime » traduit Lilou. Mais globalement les lycéens d’Ort s’en sortent bien. Les jeunes pratiquent très majoritairement du sport et souffrent moins d’un cœur atrophié.

Reportage Joël BARCY