Marseille. Sonergia : Stéphane Laroche prend le poste de Directeur Général Opérationnel

Stéphane Laroche Directeur Général Opérationnel de Sonergia (Photo DR)

Depuis le 1er septembre, la Direction générale opérationnelle de Sonergia a été confiée à Stéphane Laroche, poste qu’il exercera en étroite collaboration avec le Président Franck Annamayer et la Directrice Générale Élisabeth Bertrand. Il aura la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise au quotidien mais également de valider la stratégie définie par les actionnaires et de l’implémenter.

Ingénieur diplômé de l’Ecam-Epmi, Stéphane Laroche a fait toute sa carrière dans le génie électrique. Passé par Schneider Electric, il a ensuite rejoint le groupe Sonepar en qualité de chef de marché au siège avant de devenir directeur du marketing puis directeur des opérations pour Sonepar Méditerranée. En 2020, il a été nommé Directeur régional Méditerranée de CGE Distribution puis en parallèle, Directeur régional de Sonepar Connect Méditerranée où il a piloté les deux réseaux généralistes de Sonepar et mené de nombreuses transformations avant de rejoindre Sonergia en septembre 2022.

Forte de 180 personnes, Sonergia « a connu une croissance importante et fait désormais partie des PME marseillaises reconnues. Pour poursuivre son développement et franchir le cap des 200 salariés, de nouvelles compétences étaient nécessaires : c’est chose faite avec l’arrivée de Stéphane Laroche ». Rompu à l’exercice du management mais également à la gestion de la transformation, le nouveau Directeur général opérationnel a déjà fait sienne la devise de l’entreprise : « Sonergia révèle le meilleur de vos énergies ».

« Je suis ravi d’avoir rejoint l’aventure Sonergia. Les valeurs de l’entreprise résonnent particulièrement pour moi, l’Humain est au cœur de l’organisation, j’ai d’ailleurs pu l’expérimenter depuis ces premiers jours grâce à l’accueil de grande qualité qui m’a été fait », témoigne Stéphane Laroche avant d’ajouter : « Nous avons un challenge sociétal concernant les économies d’énergie, dans un contexte où le temps presse et il faudra constamment s’adapter afin d’accélérer la mise en œuvre d’actions concrètes. Sonergia est reconnu pour son expertise et sera un acteur et coordinateur incontournable sur ce domaine stratégique pour tous. »

Cette arrivée va permettre à Franck Annamayer, fondateur de Sonergia avec Élisabeth Bertrand, de se consacrer à la stratégie de l’entreprise et plus particulièrement à la définition de son positionnement à horizon 5-10 ans. Une approche essentielle vu les ambitions de Sonergia, qui est notamment déterminée « à proposer des solutions concrètes pour massifier la rénovation globale des logements et vise également un positionnement renforcé dans le secteur de l’industrie ». « Nous confions à Stéphane un rôle clé pour que la stratégie imaginée pour les années à venir se concrétise efficacement dans les missions exercées au quotidien par les différentes équipes de Sonergia. Son arrivée était attendue et nous sommes ravis qu’il vienne rejoindre les forces vives de notre belle société », se félicite Franck Annamayer.

