Marseille. Startway coworking s’implante au sein de l’Hôtel des Postes Colbert entièrement rénové.

Startway coworking Marseille-Colbert est idéalement situé en centre-ville à 5 minutes de la gare Saint-Charles à pied et à 3 minutes de la rue de la République et du Vieux Port. Il propose des espaces de travail lumineux, modernes -ouverts sur la ville et sur le hall monumental de l’Hôtel des Postes Colbert- parfaitement adaptés aux start-up, Grands Comptes et télétravailleurs et initie une présence marquée à Marseille avec l’ouverture prochaine d’un second site.

Startway coworking a pris place au sein de l’Hôtel des Postes Colbert à Marseille entièrement rénové © Jérôme Cabanel

« Startway accentue son développement en région et croit au fort attrait de la Métropole Aix Marseille Provence. Les sites de Startway raisonnent avec les besoins nouveaux d’ancrage territorial, de bien être au travail et de la digitalisation des organisations », déclare son président Eric Martin. L’inauguration de ce nouvel espace de coworking à Marseille est issue du partenariat entre Poste Immo filiale et foncière du Groupe La Poste et Startway dans le cadre de la valorisation du patrimoine immobilier postal. Il vise à offrir à toute entreprise et aux collaborateurs rices du Groupe La Poste, une offre différente en s’appuyant sur le savoir faire de Startway.

Des solutions agiles et flexibles pour télétravailler en tiers lieux

Dans cette période de transformation des modes de travail, les entreprises s’interrogent sur comment combiner une réponse satisfaisante à la recherche croissante de flexibilité et au développement du télétravail. Les offres de télétravail imaginées par Startway permettent aux salarié.es de pouvoir télétravailler dans des lieux professionnels et créateurs de liens sociaux.

Cet espace collaboratif propose des services adaptés aux nouveaux usages des entreprises, et offre de nombreuses solutions immobilières flexibles pour les travailleurs - euses indépendant-es, voyageurs d’affaires, salarié-es en télétravail, PME, PMI et Grands Groupes. Plusieurs formules de location de bureaux privatifs et partagés, des espaces pour nomades et télétravailleurs-euses salles de réunions, phone box ainsi que des domiciliations d’entreprise font partie des solutions de travail proposées.

Un modèle économique basé sur un écosystème et une démarche RSE

Parmi les services proposés les client es bénéficient d’un accompagnement par l’écosystème Startway (fiscalité et comptabilité, droit des sociétés, levée de fonds, recherche de financements et d’investisseurs, portage salarial, ressources humaines, communication digitale, externalisation de tâches administratives favorisant leur développement). Dans le cadre des engagements RSE de Startway, l’ensemble des bureaux sont équipés de mobilier 100 artisanal « Made in France ». Les membres abonné.es de l’espace de coworking de Marseille bénéficieront d’un « pass coworking national » donnant un accès gratuit à tous les espaces partagés du réseau Startway. Un 2e espace de coworking Startway Marseillais ouvrira près du Vieux Port et de la Préfecture très prochainement.

Émilie BALLARD

Plus d’info : start-way.com