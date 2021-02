Marseille : Tchek lève 3 M€ pour déployer ses solutions IA d’inspection automatisée des véhicules

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille : Tchek lève 3 M€ pour déployer ses solutions IA d’inspection (...)

Spécialisée dans la détection des dommages automobiles, Tchek annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros afin de renforcer sa R&D et d’accélérer le déploiement en Europe de ses solutions d’intelligence artificielle. La start-up marseillaise qui ambitionne de devenir le leader de l’inspection d’automobile a réalisé son tour de table avec Demeter, acteur européen du capital investissement pour la transition énergétique et écologique, aux côtés de Région Sud Investissement, conseillé par Turenne groupe, et d’autres acteurs bancaires.

Diagnostic automatisé des véhicules

© Tchek

Tchek propose d’inspecter automatiquement les véhicules grâce à un portique qui scanne l’ensemble de la carrosserie en moins de 5 secondes. Le dispositif appelé Tchek Scan, produit historique de la marque et premier scanner autonome au monde qui fait gagner en productivité, photographie le véhicule à 360 ° avec une précision allant jusqu’au millimètre. Les images sont ensuite traitées grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle pour analyser, localiser, classer et chiffrer chaque dommage, et générer quasiment en temps réel un diagnostic des pièces abîmées ou des dommages subis, évaluant ainsi les frais de remise en état.

Être acteur des nouvelles mobilités

« Grâce à l’entrée au capital de Demeter et de Région Sud Investissement, nous renforçons les moyens donnés à Tchek pour atteindre l’objectif que je me suis toujours fixé : être un acteur prépondérant du développement des nouvelles mobilités », précise Anton Fert, CEO et cofondateur de l’entreprise. Qui poursuit : « Tchek a récemment été adopté par une quinzaine d’acteurs internationaux. Cette levée de fonds apparaît comme une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement et à stimuler la croissance de nombreuses industries mondiales clés dans les années à venir. »

L’équipe de Tchek : (de g à d) Anton Fert, Sofiane Benabdallahd et Léa Chevry ©Tchek

Cet apport financier va permettre notamment à la société de renforcer ses équipes en recherche et développement et de poursuivre sa croissance auprès des acteurs de la location et de la mobilité, de la logistique, des constructeurs automobiles et des professionnels du véhicule d’occasion qui pourraient tirer profit d’une solution d’inspection automatique de leurs véhicules et de comparaison des photographies. Tchek assure avoir déjà convaincu une “quinzaine d’acteurs majeurs européens de la location, de la logistique et de la distribution automobile“. En décembre dernier, la société a signé un partenariat avec Europcar Mobility Group, qui a choisi la solution Tchek Scan pour ‘’accompagner la digitalisation et l’automatisation des inspections “ check-in check-out ” des offres de location traditionnelles’’. Rappelons enfin que la start-up phocéenne a décroché le Challenge Valeo lors de VivaTech 2019 et obtenu un Prix de l’innovation au CES de Las Vegas en 2020.

Dominique GONOD #techsnooper

Vidéo de présentation du Tchek Scan