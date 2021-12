Marseille. Théâtre : ’L’Europe à la barre’ ce vendredi 10 décembre à la Friche la Belle de Mai

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille. Théâtre : ’L’Europe à la barre’ ce vendredi 10 (...)

Et si la meilleure façon de défendre l’Europe était d’en faire le procès ? « L’Europe à la barre » met en scène un procès théâtralisé et impertinent abordant les questions européennes.

"L’Europe à la Barre" une pièce créée par l’Association Les Têtes de l’Art ©DR

En 2021, faire vivre le projet européen reste un défi quotidien. Après le Brexit, la défiance des nationalistes ou la crise sanitaire, l’Europe tente de démontrer en retour la réalité de son action pour le bien de l’ensemble des citoyen·ne·s européen·ne·s et au-delà. Bien sûr, ce procès théâtralisé n’a pas l’ambition de transformer l’opinion publique, ce n’est d’ailleurs pas son rôle. Mais, il contribue positivement à semer les graines d’une prise de conscience citoyenne qui permet à chacun·e d’affûter ses propres opinions sur les questions européennes, en dépassant les habituelles polarisations, aussi stériles que dangereuses pour nos démocraties.

Sur scène, une équipe de trois comédiens et une musicienne s’affrontent et débattent. À la barre, de vrais témoins issus de la société civile et du monde politique s’expliquent. Le public joue un rôle primordial, il écoute les différentes parties, découvre les pièces du dossier et se forge son intime conviction. Le ton est léger mais le fond est solide, documenté. Le jury, c’est le public ! À la fin de la pièce, il est invité à prononcer son verdict après délibération.

La rédaction

« L’Europe à la barre » ce vendredi 10 décembre à 20h30 entrée gratuite avec pass sanitaire et inscription europealabarre@maregionsud.fr en précisant le nombre de places souhaitées - La Friche la Belle de Mai (Grand Plateau) - 41 rue Jobin, 13003 Marseille