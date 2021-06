Accueil > Culture > Marseille. Théâtre : Le Pôle Nord retrouve sa boussole

Une usine à théâtres

Valérie Bournet codirectrice de la compagnie Agence de voyages imaginaires©Avi

Le Pôle Nord c’est une ruche avec un plateau de répétition, un salon de musique, un atelier et les bureaux de la compagnie. Quand la troupe Agence de voyages imaginaires est en tournée (200 jours par an !), d’autres troupes régionales sont en résidence et viennent répéter. La compagnie marseillaise est composée d’une quinzaine de personnes. Elle revisite le répertoire classique « avec un pas de côté » selon la codirectrice Valérie Bournet. Ce sont des comédiens chercheurs à la fois anthropologues et ethnologues du théâtre. Leurs créations sont multiples et diversifiées. Antigone, les Fables de la Fontaine, La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand…

Covid rime avec solidarité

Durant ces mois de relâche il a fallu s’adapter. « Écrire les spectacles en étant en visio tous les jours. C’était totalement nouveau mais il fallait réagir, ne pas baisser les bras. Il y a eu un grand élan de solidarité tant en matière de subventions que de la part des directeurs de théâtre. On respire enfin on va pouvoir remonter sur scène avec cette fois du public ». Prochain rendez-vous « Les fables de la Fontaine » fin juin. Une pièce prévue en novembre dernier mais annulée en raison de la Covid.

Le rideau est ouvert

L’Agence de voyages imaginaires n’est pas une adepte du repli sur soi. Au contraire, ses portes sont grandes ouvertes notamment en direction des habitants du secteur. Depuis trois éditions un événement en association avec la Fondation de Marseille, les Toi’ts théâtre, invite des publics différents à assister à un spectacle. Pendant trois jours la pièce « Le journal d’Edmond Rostand » est à l’affiche et les spectateurs sont pris par la main à l’entrée du théâtre pour « s’échauffer » avant d’assister au spectacle. Un lieu où ils ne seraient sans doute jamais venus sans les avoir pris par la main.

Les spectateurs sont entraînés avant le spectacle ©AVI

Joël BARCY